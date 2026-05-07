Artvin’de 26 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığı iddiasıyla karakola şikayete giden annenin yüreği, mide bulandıran olaya dayanamadı. Nalan Kaya, aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşındaki şüpheli T.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin’de yaşanan skandal mide bulandırdı. İddiaya göre Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S. annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını açıkladı.

ÖĞRENİNCE EMNİYETE KOŞTU

Yaşanan korkunç olayı öğrenen anne, kızının istismara uğradığını iddia ederek polis merkezinde şikayette bulundu. Eşkal bilgileri doğrultusunda inceleme yapan polis ekipleri 49 yaşındaki şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Anne Nalan Kaya

AORT DAMARI YIRTILDI

Polis merkezindeki anne Nalan Kaya'nın tansiyonu yükseldi ve aniden fenalaştı. Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kızı cinsel istismara uğrayarak dehşeti yaşayan annenin, buna dayanamayarak hayatını kaybetmesi, kahretti.

TEK ÇOCUĞU VARMIŞ

Nalan Kaya’nın hayatını kaybetmesi ilçede de derin üzüntüye neden olurken, Kaya’nın tek çocuğunun 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S. olduğu öğrenildi.

Artvin’de engelli genç kıza istismar! Şikayete giden annenin kalbi dayanmadı, aort damarı yırtıldı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 49 yaşındaki şüpheli T.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 6 öğrenciye istismar iddiası! 204 yıla kadar hapsi istendi

Haberle İlgili Daha Fazlası