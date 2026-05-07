Artvin’de engelli genç kıza istismar! Şikayete giden annenin kalbi dayanmadı, aort damarı yırtıldı
Artvin’de 26 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığı iddiasıyla karakola şikayete giden annenin yüreği, mide bulandıran olaya dayanamadı. Nalan Kaya, aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşındaki şüpheli T.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Artvin’de yaşanan skandal mide bulandırdı. İddiaya göre Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S. annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını açıkladı.
ÖĞRENİNCE EMNİYETE KOŞTU
Yaşanan korkunç olayı öğrenen anne, kızının istismara uğradığını iddia ederek polis merkezinde şikayette bulundu. Eşkal bilgileri doğrultusunda inceleme yapan polis ekipleri 49 yaşındaki şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
AORT DAMARI YIRTILDI
Polis merkezindeki anne Nalan Kaya'nın tansiyonu yükseldi ve aniden fenalaştı. Kaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Kızı cinsel istismara uğrayarak dehşeti yaşayan annenin, buna dayanamayarak hayatını kaybetmesi, kahretti.
TEK ÇOCUĞU VARMIŞ
Nalan Kaya’nın hayatını kaybetmesi ilçede de derin üzüntüye neden olurken, Kaya’nın tek çocuğunun 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S. olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 49 yaşındaki şüpheli T.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.