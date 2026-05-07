İstanbul Esenyurt'ta, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, şüphelinin yakınlarının acımasız saldırısına uğradı. Gözaltı işlemini engellemek için ortalığı birbirine katan şüphelinin babası, iddiaya göre elindeki tornavidayla bir polis memurunun başına vurup ardından kafa attı. Yaşanan arbede fırsat bilen şüpheli ve ailesi olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan emniyet güçleri, kaçan saldırganları kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

