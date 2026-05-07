Kağıthane’de boşanma aşamasındaki eşinin evine gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen şahıs, çıkan tartışmada eşini silahla ağır yaraladı. Evde yaşanan arbede sırasında kayınvalide damadını bıçaklayarak öldürürken, mahalle sakinlerinin anlattıkları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kızını vuran damadını öldürdü! Korkunç detayları komşusu anlattı: ‘Üçü de kanlar içindeydi’

EŞİNİ VURDU, EVDE ARBEDE ÇIKTI

İddiaya göre Rüzgar E., yanındaki ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Açılan ateş sonucu Nurşin E., boyun, yanak ve çene kısmından yaralandı. Silahlı saldırının ardından evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile kayınvalidesi Delal A.'yı (58) de darbetmeye başlayan Rüzgar E. ile aile arasında arbede çıktı.

DAMADINI BIÇAKLADI

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rüzgar E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar E.'nin "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından, Nurşin E.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi.

“NE OLURSUNUZ POLİSİ ARAYIN DİYE BAĞIRIYORDU”

Bir mahalle sakini, Nurşin E.'nin sürekli tehdit aldığını iddia ederek, "Saat 15.50 civarlarıydı, bir kurşun sesi duydum. Kurşun sesi duyunca zaten Nurşinlerden gelebileceğini tahmin ettim. Çünkü 2-3 yıldır sürekli tehdit altındaydı. Hatta çocuğunu Nurşin'in yanına yeni getirmişlerdi, babası kaçırmıştı çocuğu. Bir dakika sonra falan kurşun sesleri daha fazla olmaya başladı. En son Delal Hanım'ı camda çığlık atarken duydum. 'Yardım edin, ne olursunuz polisi arayın' diye bağırıyordu, kafasından kan akıyordu. Akabinde komşular falan yardımcı olmaya çalıştı ama kapıdan çıkan olmadı. Daha sonra benim annem aşağı indiler, Nurşin, annesi ve Betül aşağı indiler. Ona tampon yaptılar, üçü de kanlar içindeydi" dedi.

"KARINCAYI İNCİTEBİLECEK BİR ANNE DEĞİL"

Delal A.'nın dünyanın en güzel kalpli insanı olduğunu ifade eden mahalle sakini, "Delal abla dünyanın en güzel, melek kalpli insanlarından birisi. O çocuğu yokluk içinde baktı büyüttü. O karıncayı incitebilecek bir anne değil ama onu bu duruma getirdi. Nurşin'in bildiğim kadarıyla şu an durumu iyiymiş. Hamdiye abla da sanırım nezarette. Biz onun adını Hamdiye diye biliyoruz" diye konuştu.

