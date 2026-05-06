Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Mersin’de 9-17 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk faaliyetlerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek. İlk defa festivale ev sahipliği yapacak olan şehir, Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihî, çok katmanlı kültürel yapısı ve Akdeniz’e özgü zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat tecrübesi sunacak.

Mersin’in tarih, kültür ve gastronomi alanındaki zenginliğiyle Akdeniz’in öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte ilk kez düzenlenecek festivalin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Mersin’i bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu birikimi kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan köklü geçmişi, çok katmanlı yapısı ve zengin mutfağıyla öne çıkan Mersin, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Mersin’in kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırarak şehri kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin’de düzenlenecek sergiler, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

Kültür Yolu ilk defa Mersin’e uzanıyor! Festival 9 Mayıs'ta başlıyor

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Soli Sahili’nde gerçekleştirilecek konserler, sevilen sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak. Festival süresince Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya sahne alacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser programı, farklı müzik türlerini bir araya getirerek sanatseverlere zengin ve çok katmanlı bir dinleti sunacak.

Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler, klasik müzik ve balenin büyüsünü aynı sahnede buluşturacak.

Festival süresince oluşturulacak lezzet rotasıyla ziyaretçiler; Mersin merkezden ilçelere uzanan geniş bir coğrafyada gastronomi yolculuğuna çıkacak.

45 LEZZET NOKTASI

Festival kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, Mersin’de ilk kez uygulanarak kentin yerel mutfak mirasını güncel gastronomi anlayışıyla birlikte görünür kılacak. Festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan proje kapsamında; Mersin’de oluşturulacak seçkiyle yerel mutfağı temsil eden restoranlar belirlenecek ve ziyaretçilere kentin lezzet hafızasını doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenecek.

Akdeniz’in bereketli coğrafyasında şekillenen Mersin mutfağı; tantuni, cezerye, batırık, humus, kerebiç ve deniz ürünleriyle öne çıkarken, narenciye ve zengin baharat kullanımıyla dikkat çeken çok katmanlı yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunacak.

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mersin; liman kenti kimliği ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkarken, oluşturulacak 45 Lezzet Noktası seçkisinde yer alacak restoranlar kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan güçlü bir gastronomi rotası sunacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “FotoMaraton Mersin” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek; katılımcılar gün boyunca kentin tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve gündelik hayatını kadrajlarına yansıtacak.

Mersin Kültür Yolu Festivali, edebiyattan geleneksel el sanatlarına birçok etkinliğe uzanan içerikleriyle katılımcılara çok yönlü bir kültür deneyimi sunacak.

Çocuk oyun alanlarından, sahne sanatlarına, atölyelerden deneyim alanlarına uzanan program, Mersin’li miniklere dolu dolu bir festival yaşatacak. Festival kapsamında Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilecek çocuk atölyeleri, minik katılımcıları geleneksel el sanatlarıyla buluşturacak; çinicilik, çömlekçilik, bağlama yapımı, bez dokuma, keçe ve cam sanatı atölyelerinde çocuklar hem üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı bulacak hem de kültürel mirasın farklı yönlerini yakından tanıyacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası