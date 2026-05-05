Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a uzatmalarda gelen golle mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta taraftarlar, Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı taraftarlar, istifaya davet ettiği Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tünelden giriş yaptığı esnada su şişeleri fırlattı.

İSTİFA SESLERİ

Konyaspor'un golünün ardından Beşiktaş tribünlerinden “Yönetim istifa” ve “Sergen istifa” sesleri yükseldi.

YALÇIN'A SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Müsabakanın ardından siyah beyazlı taraftarların öfkesi dinmezken Teknik Direktör Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterildi. Siyah beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tünelden giriş yaptığı esnada su şişeleri fırlattı.

TARAFTAR İSTEDİ, CERNY GİRDİ

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

YİNE EVİNDE ELENDİ

Kupaya Tüpraş Stadı'nda veda eden Beşiktaş, geçen sezonki sonun benzerini yaşadı.

Geçen sezon çeyrek final maçında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'nda saf dışı kalmıştı.

