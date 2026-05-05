İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'nda çatışma! ABD açıkladı: 10 ölü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı. İşte Rubio'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;
10 DENİZCİ ÖLDÜ
- Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybetti
- Bugün İran'da enflasyon yüzde 70 seviyesinde ve para birimi tam anlamıyla serbest düşüşte
- Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz
