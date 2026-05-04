1 Nisan itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış anneleri ilgilendiren 8 haftalık ek doğum izniyle ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte detaylar merak konusu oldu. Peki, ek doğum izni başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir, son tarih ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, anneleri ve aileleri desteklemeye devam ettiklerini vurgulamıştı. Düzenleme kapsamında tanınan 8 haftalık ek doğum izni için başvuru takvimi de netleşti. Buna göre, ek izin için başvurular 4-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alındı.

BAKANLIK TARAFINDAN DUYURULDU

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başlıyor. Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor. Ek düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." denildi.

İLAVE DOĞUM İZNİ NASIL HESAPLANIR?

Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih). Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir. Yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneyi kapsar.



