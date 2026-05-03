Arda Turan derbiyi kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'deki derbide Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve son 4 haftaya en yakın takipçisinin 10 puan önünde lider girdi.
Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
SHAKHTAR DERBİDE GERİ DÖNDÜ
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Shakhtar Donetsk, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü ise 13. dakikada Matviy Ponomarenko'dan geldi.
SON 4 HAFTAYA 10 PUAN ÖNDE LİDER GİRDİ
Bu galibiyetle puanını 63'e yükselten Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde lider girdi. Dinamo Kiev ise bu mağlubiyetle 47 puanla dördüncü sırada kaldı. Shakhtar Donetsk, ligin gelecek haftasında SK Poltava ile karşılaşacak. Dinamo Kiev ise LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.
KONFERANS LİGİ'NDE TUR MÜCADELESİ
Konferans Ligi yarı final ilk maçında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olan Shakhtar Donetsk, rövanşta rakibiyle İngiltere'de tur mücadelesi verecek.