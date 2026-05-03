İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki dev maçta Manchester United, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Teknik Direktör Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United, Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool'u konuk etti.

ART ARDA 3. GALİBİYET

Old Trafford'da oynanan maçta Liverpool'u 3-2 mağlup eden Manchester, ligde art arda üçüncü galibiyetini elde etti. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Matheus Cunha, 14. dakikada Benjamin Sesko ve 77. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti. Liverpool'un golleri ise 47. dakikada Dominik Szoboszlai ve 56. dakikada Cody Mathes Gakpo attı.

Manchester United - Liverpool

UNITED, DEVLER LİGİ BİLETİNİ KAPTI

Bu skorla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Michael Carrick'in ekibi, puanını 64 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu sezon kötü bir performans sergileyen Kırmızılar ise 58 puanda kalarak dördüncü basamakta yer adlı.

