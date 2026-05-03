Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında sözde soykırım anıtına giderek anı defterine not yazdı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ni siyasi bir şova dönüştürerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKLER KABUL EDİLMEDİ" KÜSTAHLIĞI

Tsitsernakaberd Anıtı'na çelenk bırakarak sözde kurbanlara saygı duruşunda bulunan Tasoulas, burada yaptığı açıklamada doğrudan Türkiye'yi hedef aldı.

Yunan Cumhurbaşkanı, suçlayıcı bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen bu sözde suçun üzerinden yüz on bir yıl geçmesine rağmen acı dinmedi. Bunun en basit nedeni, suçun faili tarafından tarihsel gerçeğin kabul edilmesi ihtiyacının henüz karşılanmamış olmasıdır."

Tasoulas, küstah sözleriyle tarihi gerçekleri çarpıtmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin iyi niyetli diyalog çabalarına da Erivan’dan gölge düşürdü.

ORTAK "ACI" ÜZERİNDEN KİRLİ İTTİFAK

Konuşmasında Yunanistan ve Ermenistan’ın "ortak tarihsel deneyimlerine" vurgu yapan Tasoulas, iki ülkenin birbirine derin bağlarla bağlı olduğunu iddia etti. Yunanistan'ın trajik olayın anısını "asla sönmeyecek şekilde sakladığını" belirten Cumhurbaşkanı, sadece bu tip bir tarihsel hafıza ile benzer olayların engellenebileceğini iddia ederek uluslararası hukuku ve demokrasi değerlerini kendi çarpık penceresinden yorumladı.

"YUNANİSTAN GAZZE'Yİ UNUTTU, İSRAİL'E KAPI AÇTI"

Yunan Cumhurbaşkanı'nın aksine Miçotakis hükümetinin İsrail'in "korsanlık" eylemlerine göz yummasına isyan eden Yunan muhalefeti ve diplomatlar, İstanbul'u barış diplomasisinin güvenli limanı olarak göstererek "Türkiye mazlumun sesi, biz ise soykırımın suç ortağıyız" çıkışında bulundu.

Yunan siyasetçi ve eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Başbakan Miçotakis’i Girit açıklarında İsrail'in "korsanlık" eylemine izin vermekle suçladı.

Kyrtsos, "Miçotakis, Filistinlilere karşı soykırımı sürdürerek ekonomimizi mahveden 'arkadaş Bibi' Netanyahu ile aynı safta yer aldı" diyerek hükümetin stratejik bir hata yaptığını vurguladı. Türkiye’nin İspanya ile ortak kınama yayınlayarak Avrupa kamuoyunun vicdanına tercüman olduğunu belirten Kyrtsos, Yunanistan’ın ise "suçlu Netanyahu’ya kolaylık sağladığını" ifade etti:

"Türkiye aktivistlerine sahip çıktı. Mazlumun sesi oldu, Miçotakis yönetimi İsrail saldırısını bile kınayamadı."

VAROUFAKİS: 'HÜKÜMETLERİMİZ SOYKIRIMA SUÇ ORTAĞI'

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis da yaşanan süreci "Avrupa’nın İsrail ile suç ortaklığı" olarak tanımlayarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Varoufakis, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan’ın kendi vatandaşlarının temel haklarını ve deniz hukukunu "apartheid (millet ayrımına dayalı rejim) uygulayan bir devlet" adına feda ettiğini savundu:

"AB, Yunanistan ve GKRY, kendi vatandaşlarının sivil özgürlüklerini ihlâl etmek için komplo kuruyor. Uluslararası hukuk çöpe atıldı ve beyaz yerleşimci zihniyetine geri dönüldü. Bu zihniyet Batı dünyasında faşizmle el ele ilerliyor."

AP'nin Yunan üyesine göre Yunanistan’ın "Küresel Sumud Filosu'na saldırıya dahli" son derece endişe verici

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yunan Milletvekili Kostas Arvanitis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından saldırılmasında Yunan hükümetinin muhtemel dahlinin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Arvanitis, "Eğer Yunan yetkilileri, Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinden haberdar olmuşlarsa veya bu olaya herhangi bir şekilde yardımcı olmuşlarsa bu durum, acil açıklama ve hesap verebilirlik gerektiren son derece endişe verici bir gelişmedir. Yunan hükümeti, sivil insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerin kendi sorumluluğu altındaki bölgelerde tam şeffaflık olmadan gerçekleşmesine izin veremez." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN ANATOMİSİ: İSRAİL DONANMASI YUNANİSTAN AÇIKLARINA NASIL GELDİ?

İsrail donanması, filonun Girit'te demirleyeceğini önceden tespit ederek Hayfa ve Aşdod limanlarından Saar 5 sınıfı korvetler ve Nahshon çıkarma gemisiyle harekete geçmişti.

Operasyonun başlamasıyla birlikte bölgede sinyal kesiciler (jammer) devreye alındı, gemilerin dış dünyayla tüm radar ve iletişim bağlantısı tamamen koparıldı. Havadan dronlarla sürekli gözetlenen filoya, İsrail’in özel kuvvetleri Şayetet 13 komandoları botlarla baskın düzenledi. Aktivistler, silah ve lazer tehdidi altında güvertelerde diz çöktürülerek tekneler ele geçirildi.

ATİNA’NIN KİRLİ İTTİFAKI

Saldırının Yunan kara sularının hemen dibinde gerçekleşmesine rağmen Atina yönetimi 24 saat sessiz kalmıştı. Diplomatik kaynaklara göre Yunanistan, İsrail ile Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurduğu enerji ve askeri ortaklığı riske atmak istemiyor. Özellikle istihbarat paylaşımı ve askeri ittifak ilişkileri nedeniyle Yunanistan’ın bu operasyona göz yumduğu ve filoya destek vermediğine vurgu yapıldı.

