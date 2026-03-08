Yunanistan’da eski Başbakan Aleksis Çipras, Kozani’de düzenlenen dev mitingde Miçotakis hükümetini suçladı. Dış politikada "Pusulamız Ankara olmalı" diyen Çipras, mevcut yönetimin izlediği stratejinin bölgeyi bir barut fıçısına çevirdiğini öne sürdü.

Yunanistan siyasetinde sular durulmuyor. Ülkenin eski Başbakanı Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte yürüttüğü 'NATO üyeliği' hamlesine savaş açtı. Tehlikeli bir tırmanış uyarısında bulunan Çipras, Ankara ile köprülerin tamamen atılacağı bir sürecin fitilinin ateşlendiğini söyledi.

"YENİ RİSKLER GETİRİR"

Kozani’de düzenlenen mitingde konuşan Çipras, Miçotakis hükümetinin dış politikasını "sorumsuzlukla" suçladı.

Atina’da NATO depremi! Pusulamız Ankara olmalı diyen Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i suçladı

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım senaryolarının adaya ne istikrar ne de güvenlik getireceğini belirten Çipras, şu uyarılarda bulundu:

"Kıbrıs'ın NATO'ya katılması yalnızca yeni ve büyük risklere yol açar. Bu perspektif adada istikrarı sağlamaz, tam tersine barış odaklı çözüm arayışlarını imkansız kılar."

PUSULA TÜRKİYE OLMALI

"Türkiye ile olan kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırması sorunları bizim pusulamız olmalıdır. Bu tür tek taraflı askeri hamleler çözüm değil, çatışma üretir."

MİÇOTAKİS’E "SAVAŞ" SUÇLAMASI: "İSRAİL VE ABD DOKTRİNİNE TESLİM OLDU"

Çipras, Başbakan Miçotakis’i sadece Güney Kıbrıs üzerinden değil, Orta Doğu’daki savaş tutumu üzerinden de eleştirdi.

Miçotakis’in İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınamamasını "ABD’nin şiddet yoluyla hakimiyet kurma doktrinine boyun eğmek" olarak nitelendiren Çipras, "Soykırımı kınamayan bir hükümet, Yunan halkının çıkarlarını temsil edemez" şeklinde konuştu.

"ASKERİ DOKTRİNİ AKTİFLEŞTİRMEK SORUMSUZLUKTUR"

Güney Kıbrıs’a verilen askeri desteğin "doğru" ancak "üslubun yanlış" olduğunu öne çıkaran Çipras, medyanın "garantör güç olarak askeri doktrini aktifleştirmek" söylemlerini köpürtmesine ateş püskürdü.

Çipras, "Medyaya bu tip askeri doktrinlerden bahsetmek tam anlamıyla sorumsuzluktur ve bölgedeki yangına körükle gitmektir" dedi.

"ÇİPRAS TÜRKİYE’NİN TEZLERİNE SIĞINDI"

Diğer yandan Eski Başbakan'ın Kıbrıs çıkışı, komşu basınında (Eurokinissi ve Manifesto) adeta bir 'cadı avına' dönüştü.

Çipras’ı 'Ankara’nın ağzıyla konuşmakla' suçlayan muhafazakar medya, geçmişe dönük 'İran' dosyasını da açtı.

2016’daki Tahran ziyaretini hatırlatan Yunan basını, Çipras’ı 'İran rejimlerine duyduğu sevgiyi yeniden keşfetmekle' itham etti.

"TÜRKİYE’YE F-16 SATILDI, ABD TEPKİ VERMEDİ"

Öte yandan Çipras, Yunanistan’ın verdiği tavizlere rağmen Türkiye konusunda ABD’den beklenen desteğin gelmediğini söyledi. "Bu cömert tavizlerden ülkemizin kazandığı ne oldu?" diyerek şu başlıkları sıraladı:

"EastMed boru hattının iptal edilmesi.

F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılması.

Türk-Libya mutabakatına ABD’nin ılımlı tepki vermesi."

Oruc Reis ve Türk savaş gemilerinin Rodos ve Kastellorizo açıklarına ulaşmasına ABD’nin hiçbir tepki vermemesi.

"Türkiye’nin Kaşos’taki elektrik kablosu projesini iptal etmesine de herhangi bir tepki gösterilmemesi."

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ ASKERİ TESİSLERİN KULLANIMIDIR"

Çipras, ABD ile yapılan savunma iş birliği anlaşmalarına değinerek Başbakan Miçotakis’i Trump yönetimine karşı "açık çek" vermekle eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ve bunu açıkça söylüyorum. Kırmızı çizgi, ülkemizi doğrudan tehlikeye atabilecek operasyonlar için askeri tesislerimizin kullanılmaması olmalıdır. Her Yunan vatansever ve demokratı, bugün Trump'a açık çek vermek Yunanistan'ın çıkarlarına ve Yunan halkının güvenliğine hizmet ediyor mu diye sormaya davet ediyorum."

"BARBAROS’U DURDURDUK, MİÇOTAKİS YAPTIRIMLARI KULLANAMADI"

Kendi dönemindeki dış politika hamlelerini hatırlatan Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı elde edilen yaptırım kararlarının Miçotakis tarafından değerlendirilemediğini ileri sürdü:

"Kuzey Makedonya ile olan anlaşmazlığımızı çözmeyi başaran, 2018 yılında Barbaros’a karşı egemenlik haklarımızın korunmasını sağlayan ve Türkiye’ye yönelik o dönem elde edilen Avrupa yaptırımları çerçevesini sağlayan bu politikadır; ki Sayın Miçotakis bu yaptırımları hiçbir zaman değerlendiremedi."

BÖLGEDE SON DURUM: MACRON NEDEN GÜNEY KIBRIS'A GİDİYOR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un pazartesi günü Güney Kıbrıs’a dayanışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Akrotiri’de bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü geçtiğimiz hafta Şahid tipi bir insansız hava aracıyla hedef alınmıştı. Rum ve İngiliz yetkililer saldırının kaynağını resmi olarak açıklamadı.

Bazı değerlendirmelerde saldırının İran’ın Lübnan’daki müttefiki Hizbullah tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.

