Dul ve yetim maaşlarında alt sınırlar netleşiyor!

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur ile SGK’ya göre maaş almakta olan dul-yetim ya da çocuklarından dolayı emeklilik maaşları alanların gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda şekillenmektedir.

(TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksindeki değişim, 2025 yılının ikinci yarısı için %12,19 olarak belirlenmişti. Kanun gereği, ocak ayından itibaren tüm gelir ve aylıklar bu oranda artırılarak ödenmeye başlandı.

Ancak 01.01.2026, kamu sektörü için 15.01.2026 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; Gayrisafi Yurtiçi Hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2025 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın aralık ayına göre değişiminin (2025 yıllık TÜFE oranının) %30,89 olması nedeniyle Nisan/2026 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı %30,89 olarak dikkate alınmıştır. Ancak 01.01.2026 tarihinden itibaren maaşları bağlanan emeklilere belirtilen tarihten itibaren katsayı artışının netleşmesi hâlinde cüzi bir artış söz konusu olabilecektir.

2026 yılının ilk günleriyle birlikte milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren yeni gelir ve aylık tablosunu maaş hesaplama dönemine göre aşağıda şekilde olacaktır.

ESKİ SİSTEMDEN GELEN HAK SAHİPLERİNİN MAAŞLARI

SGK (5510 s.) Kanunu öncesinde emekli olan veya 2000 yılından önce vefat eden sigortalıların yakınları için alt sınırlar yükseldi. Bu gruptaki hak sahipleri için ödeme tablosu şu şekilde oldu.

ÇALIŞIRKEN VEFAT EDENLERİN HAK SAHİPLERİNİN MAAŞLARI

Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra çalışırken hayatını kaybedenlerin veya emekliyken vefat edenlerin hak sahipleri gelir ve aylıkları ölen sigortalı aylığını geçmeyecek şekilde düzenlenen yeni rakamlar şöyle:

SADECE 2000 SONRASI HİZMETİ OLANLARDA DURUM

Hizmet dökümü tamamen 2000 yılından sonraya ait olan ve karma sisteme (4447 ve 5510 sayılı kanunlar) göre maaş alan hak sahipleri için taban ödemeler güncellendi:

SGK KANUNU ÖNCESİ ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİNİN ÖLÜM GELİRİ

SGK (5510 s) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

01.01.2026 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 1.101,00 TL olduğundan alt sınır geliri: 1.101,00 x 30 x %35=11.560,5 TL’dir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı; 2026/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 1.101,00 x 30 x %85=28.075,50 TL’den, az olmayacaktır.

