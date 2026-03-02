Milyonlarca çalışan için emeklilik hayali kurmak artık sadece yaşa bağlı değil. EYT ile 2,5 milyondan fazla vatandaş yaş şartı olmadan muradına erdi. Ancak EYT kapsamı dışındakiler için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ekim/2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik yaşı daha artıyor…

Peki, yaşı bekleyecek dermanı olmayanlar? Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından çekilmek zorunda kalanlar için malulen emeklilik en hızlı çıkış yolu.

SGK’nın son üç yılı kapsayan kesinleşmiş verileri, hangi hastalıkların "erken emeklilik bileti" olduğunu açıkça gösteriyor. EYT’li olmayıp ya da emeklilik şartlarını sağlamayan ancak hastalığı veya engeli olan çok sayıda okurumuz hangi şartlarda bir an önce yaş şartı olmadan az primle emekli olabileceklerini sormaktadır. Bu sualler muvacehesinde okuyucularımıza yol göstermek amacıyla uzun süreden beri her sene SGK’nın en çok hangi hastalıklardan dolayı maluliyet verdiğini irdelemekteyiz. Gelin SGK’nın en son açıkladığı istatistiklerle birlikte son 3 yıllık verilere göre birlikte bakalım.

SON 3 YILIN KARNESİ: ZİRVEDE ONKOLOJİ VAR!

SGK’nın istatistikleri, maluliyet kararlarında çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor.

Tablo: SGK Sağlık Kurulları Maluliyet Kararları

SGK açıkladı: Hastalıktan erken emeklilikte yeni dönem!

Toplam kabul edilen malulen emekli sayısı her geçen yıl artarken, hastalıkların dağılım oranları da değişiyor. Malulen emeklilikte listenin başında sarsılmaz bir yer tutan Onkoloji (Kanser), her 3 maluliyetten 1'inin gerekçesi. Onu, çağımızın zorluğu Psikiyatri ve sinir sistemi hastalıklarını kapsayan Nöroloji takip ediyor.

SON 3 YILDA MALULİYET KARARI VERİLEN HASTALIKLAR

İşte SGK verilerine göre son üç yılın karşılaştırmalı tablosu:

SGK açıkladı: Hastalıktan erken emeklilikte yeni dönem!

YAŞI BEKLEMEYE GEREK YOK: 1.800 GÜN YETERLİ!

Malulen emeklilik, şartları sağlayanlar için en az primle en erken emeklilik imkânıdır. Sistemin anahtar noktaları şunlar:

* %60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 oranında kaybedilmesi temel kuraldır.

* Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi istenir.

* Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması başvuru için yeterlidir.

DİKKAT: Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz! Sadece 1.800 gün prim ile emeklilik kapısı açılır.

HANGİ HASTALIKLAR KAPSAMDA?

SGK'nın maluliyet listesi oldukça kapsamlıdır. Genel olarak; onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar geniş bir yelpaze bu hakkı doğurabilir. Önemli olan, bu hastalıkların çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda kısıtlamasıdır.

HAKKINIZI BİLİN, ZAMAN KAYBETMEYİN!

Emeklilik sadece uzun yıllar çalışmanın ödülü değil, aynı zamanda sağlığını kaybeden vatandaş için bir sosyal güvenlik kalkanıdır. Eğer yukarıdaki hastalıklardan biriyle mücadele ediyor ve çalışamıyorsanız, yaş şartını beklemeden en yakın SGK müdürlüğüne başvurunuzu yapın.

Unutmayın; sosyal güvenlik hakkı ihmale gelmez, güvenilir bilgi hayatınızı kolaylaştırır. En çok yer almasını istediğiniz konularla ilgili görüş ve taleplerinizi bekliyoruz… Sosyal Güvenlikle kalın…

