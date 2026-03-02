Ölü Ozanlar Derneği

Oynayamayanların oynayanlardan olgun olduğu oyuna organize girdi Fenerbahçe… Ve iki sürpriz; Ederson kalede, Tedesco oteldeydi.

Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine yirmi dakika dolmadan bir sakatlık ve Semedo’nun yerine Mert Müldür sahada… Kendileri bilir ama bir adak mı kesseler?

Ev sahibi takım oyunu dengeleyince, ilk defa bir arada oynayan Fenerbahçe savunması bocalamaya başladı.

Tecrübe bu mu? Çakma stoper Guendouzi, Ballet’ye kaptırıyor, Ederson bacak arasından kaçırıyor, Levent’e dokunmak kalıyor!

Mesele gol yemek değil yeğen…

Kırpılmış Fenerbahçe’de, iki çizgiyi çiğneyen Mert ve Levent ile ileride çırpınan Kerem’den başka top oynayan yok ilk yarıda… Asensio’yu bile aşağı çekmeyi başardılar. Kante’nin dublörü ve Cherif çekilir değil. Hele Cherif, uzun bacaklarına hâkim olamayan, kendi kendini sakatlayan bir futbol garabeti…

Sander Van de Streek’in attığı golden sonra eminim ki bütün Fenerbahçe taraftarı skora değil oyuna isyan ediyordu. Sahada da isyan eden biri vardı.

Asensio aldı sazı eline…

Önce topu Cherif’in kafasına çarptırdı. Bu golle takıma hırs geldi. Altı dakika sonra bu defa topu Veysel’e çarptırıp 2-2’yi buldu İspanyol yıldız.

Ama sonrası yine kiraz bahçesi… Fenerbahçe teknik ekibinin oyuncu değişiklikleri bir işe yaramadı ve şampiyonluk hayalleri kâbusa dönmeye başladı.

Maçın adamı: Samuel Ballet

