İran tek başına mücadele ediyor

Müslüman dünya içinde ABD ve İsrail ile mücadele eden tek ülke var, o da İran. Yıllardır ABD ve İsrail’in hedefindeydi. Öyle ya da böyle mücadele etti. En önemli adamlarını kaybetti.

Cumartesi sabahı başlatılan operasyonla ağır saldırı altında. Cevap vermeye çalışıyor İsrail'e ama gücü belli. Kimseden yardım da gelmiyor. Rusya ve Çin olan biteni izlemekle meşgul. İran’ın ellerindeki silah sınırlı. Teknolojisi eski. ABD gibi güncel ve yüksek kapasite değil.

Dinî lider Hamaney de öldürüldü. İsrail savaş uçakları tarafından cumartesi sabahı Tahran'daki dinî lider yerleşkesine düzenlenen saldırıda Ali Hamaney hayatını kaybetti. Operasyon anında Hamaney'in bazı üst düzey danışmanlarıyla görüşme hâlinde olduğu ve saldırıyı beklemediği bildirildi. CIA, İranlı liderlerin bir araya geldiği yeri tespit etmeye yardımcı oldu.

Operasyona yakın kaynaklara göre, Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yetkililerin öldürülmesi, ABD ve İsrail arasında yakın istihbarat paylaşımının ardından gerçekleşti. ABD ve İsrail’in saldırının zamanlamasını, yeni istihbarata dayanarak değiştirdiği bildirildi. Başlangıçta gece düzenlenmesi planlanan operasyonun, toplantı bilgisi üzerine cumartesi sabahına alındığı ifade edildi.

İsrail kaynaklı bazı medya organları tarafından servis edilen son dakika gelişmesine göre; Ahmedinecad’ın düzenlenen bir hava operasyonunda hedef alındığı öne sürüldü... Muhtemelen Ahmedinecad da öldürüldü. Çünkü Batı ya da İsrail bu tür durumlarda uydurmaz!

Öte yandan İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz ve ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın GKRY yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının henüz netleşmediğini belirtti. İngiltere’nin, GKRY’de Ağrotur ve Dikelya bölgelerinde iki önemli askerî üssü bulunuyor. Bu üsler, Doğu Akdeniz’deki askerî operasyonlar açısından stratejik öneme sahip.

Yani İran tek başına savaşıyor. Fazla bir şey yapma şansı yok. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi de öldürüldü...

ABD dünyanın en güçlü silahlarına sahip. İran sınırlı kapasiteyle savaşıyor. Elden gelen bir şey yok. Batı, rejim yıkılsın isteyecektir ama olur mu, göreceğiz.

Allah Müslümanlara da yardım etsin. Çaresizlik içinde olan biteni izliyorlar. İran Müslüman bir ülke. Yönetimin sorunları olsa da ABD ve İsrail’in bu operasyonları yapması kabul edilemez.

Ancak uluslararası ilişkiler böyle yürümüyor. Gücü olan istediğini yapmak istiyor. Yapıyor da. Gerçek durum bu.

Müslümanların da silkelenmesi lazım. Türkiye hariç hemen hepsi askerî açıdan geri ülke. Öz eleştiri olmadan ilerleme olmaz.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...