İran’a vurmanın faturası

ABD İran’a vuracak mı, vurmayacak mı? Bütün konu buna odaklanmış durumda. ABD İran’ın nükleer silahı olmaması gerektiğini söyleyip duruyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İran'ın nükleer silah edinme amacı olmadığını vurguladı. ABD'nin geçmiş dönemlerde düzenlediği operasyonlarda hava savunma füzesi stokunu büyük oranda erittiği ve İran'ın muhtemel bir karşı saldırısı durumunda ABD askerlerinin açık hedef hâline gelebileceği bildirildi.

New York Times'tan Julian E. Barnes ve Eric Schmitt imzasıyla yayımlanan analize göre, Trump yönetimi İran'ın füze ve nükleer tesislerini hedef alacak bir askerî harekâtın hazırlığı içinde. Ancak yönetimin sivil kanadı ile askerî/istihbarat kanadı arasında stratejinin sonuçlarına dair derin görüş ayrılıkları bulunuyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi şu an iki farklı askerî plan üzerinde duruyor. İlk seçenek; doğrudan nükleer tesislere ve füze stoklarına yönelik "sınırlı ve hedefe yönelik" bir saldırı. ABD, bu hamleyle İran'ı müzakere masasına çekmeyi ve nükleer programından vazgeçirmeyi hedefliyor.

Ancak Amerikalı yetkililerin aktardığına göre, bu sınırlı saldırının sonuç vermemesi hâlinde masadaki ikinci ve çok daha yıkıcı plan devreye girebilir. Bu senaryo, uzun süreli ağır bombardımanları ve İran Dinî Lideri Ali Hamaney'i iktidardan indirmeyi hedefleyen bir "hükûmeti çökertme" operasyonunu içeriyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de “Durum Odası” (Situation Room) toplantılarında bu risklere dikkat çektiği, muhtemel bir saldırının Amerikan askerleri için yüksek can kaybı riski taşıdığını ve silah stoklarını hızla eriteceğini vurguladığı kaydedildi.

Wall Street Journal’ın pazartesi günü yaptığı habere göre, değerlendirilen savaş planları önemli riskler taşıyor.

Genelkurmay Başkanı Gen. Dan Caine, muhtemel ABD ve müttefik kayıpları konusunda uyarılarda bulundu. WSJ’nin aktardığı mevcut ve eski yetkililere göre, hava savunma sistemlerinin tükenmesi ve askerî güçler üzerindeki baskı da endişe kaynağı. Pentagon’daki diğer liderler de benzer kaygıları dile getirdi.

Pentagon içindeki değerlendirmelerde, İran’a yönelik uzun süreli bir operasyonun yalnızca Orta Doğu dengelerini değil, Asya-Pasifik stratejisini de etkileyebileceği kaydedildi. Hava savunma mühimmatı ve yüksek hassasiyetli silahların yoğun şekilde kullanılması, ABD’nin Çin ile muhtemel bir kriz senaryosunda hazırlık seviyesini zayıflatabilir.

Reuters’e konuşan Türk diplomatik bir kaynak, "Olumsuz bir gelişme durumunda alınabilecek tedbirlerin tüm yönleri doğal olarak değerlendiriliyor" dedi.

Ankara'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten diplomatik kaynak, "Tüm senaryolar dikkate alınıyor ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için atılabilecek adımlar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak kaynak, Türkiye’nin atacağı hiçbir adımın "İran'ın egemenliğini ihlal etmeyeceğini" ve böyle bir seçeneğin söz konusu dahi olmadığını vurguladı.

İran’a vurmanın faturası var ve bu ağır olabilir! ABD bunu değerlendiriyor. Faturanın hafif olacağını düşünürse vurur. Kabarık bir fatura olacaksa erteler...

Cem Küçük'ün önceki yazıları...