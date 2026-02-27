Teşekkürler Okan Hoca!

Hayalimiz bu turu geçmekti, Okan Hoca ve takımı da bunu yaptı! Öyle ya da böyle…

Juventus’u eleyip UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmak kolay değildi ve Galatasaray bunu başardı. Elbette bu başarıda teknik direktör Okan Buruk’un payı büyüktü.

Sezar’ın hakkı, Sezar’a… Bugüne kadar zaman zaman eleştirdiğim, bazen de “eleştirilerimi ağırlaştırdığım” Hoca’mız, “Kendisini ve takımını Galatasaray tarihine ‘Başardılar’ diye geçirecek bir süreci, “hedeflediğine vararak” tamamlamak istiyor ve de “bu başarıyı” hak ediyor!..

Maçtan sonra "Bir önceki maçın performansına bakarsanız ‘Galatasaray finale gider’ dersiniz ama bu maça bakarsanız ‘Galatasaray hiçbir yere gidemez’ dersiniz. Hayalimiz bu turu geçmekti. Juventus'u elemek değerli. Şimdi gelecek tura bakacağız” derken de başarıyı coşku ile kutlamakla yetinmediğini ve “aynaya baktığını” da gösteriyor.

Maçtan sonra “Eledik ama çok büyük ders aldık” diyen Okan Hoca peş peşe şunları söylerken, futbolcularını da uyarıyordu:

“…Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyum. Buna şükrediyorum. Bunun değerini bilmek lazım.”

“Özellikle 11'e 10 kaldıktan sonra sanki rakibimiz 11 kişi, biz 10 kişiymişiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Tabii bu da teknik adamı bazen oyun içinde çaresiz bırakıyor. En çok üzüldüğüm kısım da bu. Kenarda hem üzüldüm hem şaşırdım."

“Kötüyü de gördüklerini ve daha iyisini yapmak için ellerinde şansın olduğunu” belirten Okan Hoca “Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık” açıklamasıyla “olgun bir hoca olmanın” bir örneğini daha verdi.

Ve de “bu açıklamasıyla” son 16 turu için umut yayarken, inancımızı da güçlendirdi, teşekkürler!..