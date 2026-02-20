Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
kalan süre:
--:--:--
Eminevim
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Avrupa yolları ve Okan Hoca!

Öcal Uluç
Öcal Uluç ulucocal10@gmail.com
Kaydet
a- | +A

Galatasaray, futbolda, sadece “bizlerin ve Juventus taraftarının değil, hatta Avrupa futbolunun değil, dünya futbolunun kolay kolay inanamayacağı” tarihî bir zafer yazdı, 17.02.2026 Salı gecesi Rams Park’ta: Galatasaray - Juventus: 5-2...

Biz Türk spor medyasının yorumcuları, konuşucuları, yazıcıları O’nun için ne söylesek ne yazsak az gelecek.
“O” kim; Okan Buruk!..

Ben kendiminkini yazayım; “İyi ki varsın Hoca’m, bir T.C. vatandaşı, bir Galatasaraylı ve de bir spor da yazan gazeteci olarak“ şükranlar sana Hoca’m, iyi ki varsın!..

Maçtan önce “umut veren” açıklamalar yapmış ve “bu maçı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu” anlatmıştın…

“…Yıllardır ülkede kazandığımız başarıların ardından artık Avrupa’da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde âdeta çılgına dönüyor, stadyum tam anlamıyla bir cehenneme dönüşüyor.”

“…Hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24'ün içinde olup play-off'la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat.”

Bu “zor” yolculuğa başladın; futbolcuların “zaferi hak eden” bir güçle 90 dakikada, İtalyan devini devirdiler…

Elbette Torino’daki rövanşı da “rakibi eleyecek bir skorla tamamlayıp” yolculuğa devam edecekler…

İlk maçtan önce “Rakibimizin ne kadar iyi oyunculara ve teknik direktöre sahip olduğunu biliyoruz. İki takımın da hedefi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkabilmek. İkinci maçta da kadromuzu doğru şekilde kullanmamız gerekecek” demiştin.

İşte ikinci maça, hem de “önemli bir avantaja sahip olarak” gidiyoruz; inanıyorum ki, elbette “şen olarak” döneceğiz!..

Nasıl mı, “bu kadar ‘güvenli” olarak konuşuyorum; zira ilk maçta “ilk yarı sonrasında 1-2 mağlup girilen soyunma odasında futbolcularına söylediğin sözler ve “o sözlerin gerçekleşmesi” bizlere güven veriyor:

"Oyunun hâkimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin.”

O gece yıktık geçtik, Torino’da “yıkıp geçmemize gerek” yok, “gerekli sonuçla maçı tamamlamak” bize turu atlatacak!...

Avrupa futbolunun zirvelerine giden yollara bizleri alıştıran Galatasaray, bunu başaracaktır!..

Ben bu satırları yazarken, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’mizin, Premier Lig’de 17. durumda olan Nottingham Forest ile karşılaşmasına 6 saat, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor’umuzun Makedonya 1. Liginde 2. durumda olan Şkendiya ile karşılaşmasına 9 saat var; iki takımızın da “bizleri mutlu edeceğine” inanıyorum…

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Aziz İhsan Aktaş'tan CHP'li başkan yardımcısına: Düğünündeki orkestranın ödemesini biz yaptık
Aziz İhsan Aktaş'tan CHP'li başkan yardımcısına: Düğünündeki orkestranın ödemesini biz yaptık
Kaydet
MIT ‘tamam’ derse yasa Meclis’e gelecek! Yeni aşamada süreç böyle işleyecek
MIT ‘tamam’ derse yasa Meclis’e gelecek! Yeni aşamada süreç böyle işleyecek
Kaydet
PKK’dan sonra sıra Dürzilerde! Suriye'de yeni rota Süveyda
PKK’dan sonra sıra Dürzilerde! Suriye'de yeni rota Süveyda
Kaydet