Avrupa yolları ve Okan Hoca!

Galatasaray, futbolda, sadece “bizlerin ve Juventus taraftarının değil, hatta Avrupa futbolunun değil, dünya futbolunun kolay kolay inanamayacağı” tarihî bir zafer yazdı, 17.02.2026 Salı gecesi Rams Park’ta: Galatasaray - Juventus: 5-2...

Biz Türk spor medyasının yorumcuları, konuşucuları, yazıcıları O’nun için ne söylesek ne yazsak az gelecek.

“O” kim; Okan Buruk!..

Ben kendiminkini yazayım; “İyi ki varsın Hoca’m, bir T.C. vatandaşı, bir Galatasaraylı ve de bir spor da yazan gazeteci olarak“ şükranlar sana Hoca’m, iyi ki varsın!..

Maçtan önce “umut veren” açıklamalar yapmış ve “bu maçı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu” anlatmıştın…

“…Yıllardır ülkede kazandığımız başarıların ardından artık Avrupa’da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde âdeta çılgına dönüyor, stadyum tam anlamıyla bir cehenneme dönüşüyor.”

“…Hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24'ün içinde olup play-off'la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat.”

Bu “zor” yolculuğa başladın; futbolcuların “zaferi hak eden” bir güçle 90 dakikada, İtalyan devini devirdiler…

Elbette Torino’daki rövanşı da “rakibi eleyecek bir skorla tamamlayıp” yolculuğa devam edecekler…

İlk maçtan önce “Rakibimizin ne kadar iyi oyunculara ve teknik direktöre sahip olduğunu biliyoruz. İki takımın da hedefi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkabilmek. İkinci maçta da kadromuzu doğru şekilde kullanmamız gerekecek” demiştin.

İşte ikinci maça, hem de “önemli bir avantaja sahip olarak” gidiyoruz; inanıyorum ki, elbette “şen olarak” döneceğiz!..

Nasıl mı, “bu kadar ‘güvenli” olarak konuşuyorum; zira ilk maçta “ilk yarı sonrasında 1-2 mağlup girilen soyunma odasında futbolcularına söylediğin sözler ve “o sözlerin gerçekleşmesi” bizlere güven veriyor:

"Oyunun hâkimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin.”

O gece yıktık geçtik, Torino’da “yıkıp geçmemize gerek” yok, “gerekli sonuçla maçı tamamlamak” bize turu atlatacak!...

Avrupa futbolunun zirvelerine giden yollara bizleri alıştıran Galatasaray, bunu başaracaktır!..

Ben bu satırları yazarken, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’mizin, Premier Lig’de 17. durumda olan Nottingham Forest ile karşılaşmasına 6 saat, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor’umuzun Makedonya 1. Liginde 2. durumda olan Şkendiya ile karşılaşmasına 9 saat var; iki takımızın da “bizleri mutlu edeceğine” inanıyorum…