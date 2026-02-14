Yeni sayfa nasıl olacak?..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği “Futbolda bahis soruşturmasında ‘5 yılda profesyonel liglerde görev yapan’ sektörden 510 profesyoneli” Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Aynı gün “Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu.

Dahası; “20 takımlık 1. Lig’de -28 puanla 20’nci durumda olan” Adana Demirspor’a “12 puan silme cezası” verilirken, Kulüp yönetimi “Adana Demirspor’un halka, taraftara devredildiğini” açıkladı.

Açıklamada “Adana Demirspor’a yakışır şekilde ‘tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıldığı” belirtildi ama herkes merakla bekliyor; “Eksi 40 puan var; bu iş nasıl olacak?..”

Haftayı kim kârlı kapatacak?..

Bu satırları yazarken, Galatasaray - Eyüpspor maçına 10 saat var.

Galatasaray maçın favorisi ve “şampiyonluk için yarıştığı Fenerbahçe ile arasındaki 3 puan farkın azalmaması için” sahaya çıkmış olacak.

Ve de… Bu akşam oynanacak “Trabzonspor-Fenerbahçe maçını” bekleyecek.

Galatasaray “kendi sahasındaki maçın” favorisi ama Eyüpspor da ‘düşme hattından uzaklaşmak ve rahatlamak üzere’ puan alma mücadelesi yapmak için” sahaya çıkmış olacak.

Zaten, “puan durumları, her iki maçın önemini” ortaya koyuyor; Galatasaray 52 puan, Fenerbahçe 49 puan, Trabzonspor da 46 puanda…

Aralarında “3’er puan fark” var; “bir galibiyet, bir mağlubiyet” puan yarışında “üst sıraları ‘şubat ayı’ bitmeden” etkileyecek… “Beraberliklerde olacak puan kayıpları bile” kaybedenlerin taraftarlarını üzecek…

Acaba?..

Anlaşılıyor ki, Okan Buruk “üst üste 4’üncü şampiyonluk için” Galatasaray’a “transfer rekoru kırdırmaya” kararlı…

Tamam da, cevabı merakla beklenen bir soru var; “Ya şampiyonluk gelmezse, ne olacak?..”

Hedefinde “Avrupa olduğunu” söylüyordu; insan ‘Acaba?’ diye sormadan” edemiyor!..

Şaka!..

Futbol Sezonu’nun sorusu: “Video yardımcı hakem (İngilizce: Video Assistant Referee) VAR” iyi de, “Maç hakemlerinin de ‘var olması’ şart olmamalı” mı?..

