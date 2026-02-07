Yeter ama, yetmiyor!..

Konuyu ve sorunu devamlı yazacağımı” kaç defa yazdım, işte bugün gene yazıyorum; “Galatasaray ‘sadece futbol kulübü değildir’ ve olamaz.”

Anlaşılıyor ki, Galatasaray yönetimi, “Galatasaray Kulübü’nü “âdeta ‘Futbol Kulübü’ hâline dönüştürmeye başladıklarının” farkında değil.

Bu tablo bana bir sözü hatırlatır; “Benim oğlum bina okur, döner döner gene okur!..”

Bu söz, “Osmanlı’nın son dönemlerinde medreselerdeki eğitim ve öğretim zafiyetini, öğretilmesi gereken bilgilerin öğretilemediğini ve öğrencilerin yatıp kalkıp aynı şeyleri tekrarladıklarını” ifade eder.

Desem ki; “Galatasaray yönetimi futbol okur, döner döner gene okur”; nasıl olur?..

“Basketbolu ‘ülkeye getiren’ ve takımlarına ‘Yenilmez Armada’ ünvanını kazandıran galibiyetlere ve şampiyonluklara abone olunduğu” sürecin “kulüp tarihine yazıldığının” farkında değiller mi acaba?..”

Tribünleri hâlâ “ümitle dolduran” onca taraftarın, salonlardan başları eğik ve üzüntü içinde ayrılması “onları harekete getirecek” bir anlam taşımıyor, herhâlde. Belki de ocak transfer döneminde bile, taraftarın “adlarını bile doğru dürüst telaffuz edemediği oyuncular” da dâhil, “onca milyon avrolar ödenecek (ki, ödeniyor) futbolcunun peşinde koşmak, onları öylesine yoruyor ki, “Salon sporları hedefinde de salon sporlarının olması gerektiğini” hatırlayamıyorlar…

İşte gene, “Futbolcu peşinde koşmak ve onları uçaklarla İstanbul’a getirmek”” bir bayram sevinci içinde yaşanıyor; hayırlı olsun!.. Üstelik alınan futbolculardan ikisi UEFA listesine dâhil edilmemiş…

Benim “asıl” şaşırdığım “Galatasaray medyasının da ‘yazmak, yorumlamak için, futboldan başka bir spor branşının olduğunu’ hatırlamamakta ısrar etmesi” ve de sesini sedasını çıkarmaması…

Tekrarlıyorum; yazıklar olsun!..

Fenerbahçe “golcü” arıyor!..

Ocak transferinin başında Jhon Duran ve Youssef En Nesyri’ye “güle güle” diyen Fenerbahçe, golcü transferi için” ağır bir mesaiye başladı.

Marcos Leonardo için Al Hilal ile yapılan görüşmeler “40 milyon avroluk” bedel istenmesi yüzünden sonlandırıldı.

Sonrasında, Brezilya’ya uzanıldı ve Corinthians’ın 24 yaşındaki forveti Yuri Alberto’ ya çengel atıldı. Ama “18 milyon avroluk” teklif reddedildi.

Bakalım Corinthians yeni teklifi (25 milyon avro + bir futbolcu ‘belki’ Fred) kabul edilecek mi?..

Yıldızlar ne yapıyor?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında “galibiyetlere ulaştılar” ama futbolları herhâlde “yöneticilerini de camialarını da taraftarlarını da” tatmin etmemiştir.

Ya hocaları; sanrım “hocalarını” hiç etmemiştir!..

Galatasaray, İstanbulspor’u; Fenerbahçe, Erzurumspor’u 3-1 yener; Beşiktaş, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalırken, tribünlerdeki ve TV başlarındaki taraftarlar “kış aylarının hem de çok zor geçeceğini” düşünmüşlerdir.

Özellikle “bazı yıldız futbolcuların aynaya bakıp ‘Biz ne yapıyoruz’ diye düşünmeleri” gerekmiyor mu, acaba?..

Şaka

Ticaret Bakanlığı yeni bir karar aldı; “Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler ‘fiyat listelerini Ticaret Bakanlığına sunacak’ ve bu fiyatları” bakanlık denetleyecek. Bence “futbol maç bilet fiyatları” da bakanlığa sunulmalı; “statlarımızda oynanan futbolun kalitesi”, bugünün maç bilet fiyatları eder mi?..

