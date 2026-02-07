Bordo mavililer biri bedelsiz üç isme 9,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Giden Sikan, Olaigbe ve Baniya’dan 8 milyon avro gelir elde etti.

Trabzonspor adına camianın beklediği devre arası transfer dönemi çok da istenildiği gibi geçmedi.

ÜÇ GELDİ, SEKİZ GİTTİ

Durum teknik ekip açısından da öyle görünüyor. Çünkü Fatih Tekke’nin “Rekor bonservis bedeli önermemize rağmen transfer yapamıyoruz” sözü durumu özetliyor. Trabzonspor dün sona eren devre arası transfer döneminde üç ismi renklerine bağlarken sekiz oyuncuyu da gönderdi. Bunlardan sadece Anderlecht’e giden Danylo Sikan bonservisiyle satıldı. Diğerleri ise kiralık yollandı.

10’U BULAMADI!

Bordo mavililer stoper bölgesine Nwaiwu, sol kanada Lovik takviyesi yaparken forvet bölgesine de Konyaspor’dan Umut Nayır’ı aldı. Fatih Tekke’nin özellikle istediği 10 numara konusunda çok önemli girişimler olsa da sonuç alınamadı ve en önemli bölge eksik kaldı. Karadeniz ekibi yenilerle birlikte ligde şampiyonluk yarışı Türkiye Kupası’nda ise mutlu son hedefini sonuna kadar korumaya çalışacak. Teknik direktör Fatih Tekke’ye göre önlerinde beş maç hedefler anlamında belirleyici olacak.

GELENLER

FUTBOLCU BONSERVİS (€)

C. Nwaiwu 5,5 milyon

Mathias Lovik 4 milyon

Umut Nayir Bedelsiz

TOPLAM 9,5 milyon

GİDENLER

FUTBOLCU BONSERVİS (€)

Danylo Sikan 4 milyon

Kazeem Olaigbe 3 milyon

Rayyan Baniya 1 milyon

Denis Dragus Kiralık

Cihan Çanak Kiralık

Serdar Saatçı Kiralık

Arif Boşluk Kiralık

Poyraz Yıldırım Kiralık

TOPLAM 8 milyon

