Trabzonspor'un devre arası transfer bilançosu! Açık 1,5 milyon avro
Bordo mavililer biri bedelsiz üç isme 9,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Giden Sikan, Olaigbe ve Baniya’dan 8 milyon avro gelir elde etti.
- Trabzonspor devre arası transfer döneminde 3 oyuncu alırken 8 oyuncu gönderdi.
- Gelen oyuncular Nwaiwu, Lovik ve Umut Nayır oldu.
- Teknik ekip özellikle istediği 10 numara transferinin yapılamamasına vurgu yaptı.
- Giden oyunculardan sadece Danylo Sikan bonservis bedeliyle satılırken, diğerleri kiralık gönderildi.
- Fatih Tekke'ye göre önlerindeki beş maç hedefler açısından belirleyici olacak.
Trabzonspor adına camianın beklediği devre arası transfer dönemi çok da istenildiği gibi geçmedi.
ÜÇ GELDİ, SEKİZ GİTTİ
Durum teknik ekip açısından da öyle görünüyor. Çünkü Fatih Tekke’nin “Rekor bonservis bedeli önermemize rağmen transfer yapamıyoruz” sözü durumu özetliyor. Trabzonspor dün sona eren devre arası transfer döneminde üç ismi renklerine bağlarken sekiz oyuncuyu da gönderdi. Bunlardan sadece Anderlecht’e giden Danylo Sikan bonservisiyle satıldı. Diğerleri ise kiralık yollandı.
10’U BULAMADI!
Bordo mavililer stoper bölgesine Nwaiwu, sol kanada Lovik takviyesi yaparken forvet bölgesine de Konyaspor’dan Umut Nayır’ı aldı. Fatih Tekke’nin özellikle istediği 10 numara konusunda çok önemli girişimler olsa da sonuç alınamadı ve en önemli bölge eksik kaldı. Karadeniz ekibi yenilerle birlikte ligde şampiyonluk yarışı Türkiye Kupası’nda ise mutlu son hedefini sonuna kadar korumaya çalışacak. Teknik direktör Fatih Tekke’ye göre önlerinde beş maç hedefler anlamında belirleyici olacak.
GELENLER
FUTBOLCU BONSERVİS (€)
C. Nwaiwu 5,5 milyon
Mathias Lovik 4 milyon
Umut Nayir Bedelsiz
TOPLAM 9,5 milyon
GİDENLER
FUTBOLCU BONSERVİS (€)
Danylo Sikan 4 milyon
Kazeem Olaigbe 3 milyon
Rayyan Baniya 1 milyon
Denis Dragus Kiralık
Cihan Çanak Kiralık
Serdar Saatçı Kiralık
Arif Boşluk Kiralık
Poyraz Yıldırım Kiralık
TOPLAM 8 milyon