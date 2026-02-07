Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ev sahipliğinde düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu (TIF 2026) küresel turizm sektörünün önde gelen isimlerini 10-11 Şubat’ta İstanbul’da buluşturacak.

Önder Çelik / İSTANBUL - Küresel ölçekte 1,5 milyar insanın seyahat ettiğini ifade eden TTYD Başkanı Oya Narin, turizm sektörünün dünyada ortalama yüzde 4 büyüdüğüne işaret etti. Narin, sektörün dünya ekonomisine katkısının 10,9 trilyon dolar olduğunu, bunun 2034’de 16 trilyon dolara çıkacağını kaydetti. Türk turizminin rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayan Narin, 2015’te 31,5 milyar dolar olan turizm gelirinin 10 yılda yüzde 107 artışla geçen yıl 65 milyar dolara çıktığını söyledi.

Ziyaretçi başına ortalama gelirin yüzde 54’e yakın artışla 1.020 dolara yükseldiğini belirten Narin “Bu perspektifte bakarsak Türk turizmi Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonu olmaya devam edecek. Orta Vadeli Plan’da ve gelecekte daha da büyüyerek pozisyon alacak. Bu nedenle biz TTYD olarak uluslararası bu forumumuzda 30’a yakın panel, 100’e yakın konuşmacıyla uluslararası ve ulusal, kendi konusunda ihtisas sahibi paydaşlarımızı davet ettik ve burada çok çeşitli konularda çeşitli başlıklarda konuşmalarımız olacak” dedi.

FİYATLAR %10-20 ARTAR

Narin, kredi kartı düzenlemesinin tam netleşmediğini, biraz bulanıklık olduğunu ifade ederek “Erken rezervasyon ve taksit, acentelerimiz zaten bu işi çok güzel organize ediyorlar. Bir şekilde vadeler yapılacaktır ve bu sistem devam edecektir diye düşünüyorum, kredi kartı olmasa da” diye konuştu. 2019’dan itibaren Avrupa enflasyonunu da göz önünde bulundurarak fiyatları artırmaya çalıştıklarını anlatan Narin, 2026 için yüzde 10-20 arası bir fiyat artışı planladıklarını söyledi.

