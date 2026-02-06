Kaydet

İzmir’in Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, Torbalı Ovası’nın görünümünü tamamen değiştirdi. Sağlık Mahallesi yakınlarında pamuk ve buğday ekili binlerce dönümlük arazi ile bölgedeki hobi bahçeleri sular altında kalarak adeta dev bir göle dönüştü. Bazı araçların ve evlerin su içinde mahsur kaldığı bölgede vatandaşlar durumu hayretle izlerken, tarlaları zarar gören çiftçiler verimli toprakların %90'ının zarar gördüğünü ifade etti.

