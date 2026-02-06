İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

