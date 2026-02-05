Seat 2026 yılı Şubat fiyatlarını açıkladı: Leon 570 bin TL zamlandı
Seat 2026 yılı Şubat fiyatlarını güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaptı. Leon modeline Ocak ayı boyunca uygulanan 500 bin TL üzerindeki indirim kampanyasının sona ermesiyle modelin fiyatı yükseldi.
- Seat, Şubat ayı fiyat listesini açıklayarak tüm modellerine zam yaptı.
- Seat Leon modeline Ocak ayında uygulanan 500 bin TL'nin üzerindeki indirim kampanyasının bitmesiyle fiyatı daha da arttı.
- Seat Ibiza'nın Şubat ayı fiyatı 1.647.000 TL, Seat Arona 1.740.000 TL, Seat Ateca 2.379.000 TL ve Seat Leon 2.930.000 TL oldu.
- Satışta olan Seat modellerinden sadece Ateca 2026 model yılıyla satılıyor.
Seat, Şubat ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerine zam yaptı.
Markanın sevilen modellerinden biri olan Leon’a Ocak ayında uygulanan 500 bin TL’nin üzerindeki indirim kampanyası da bitince fiyatı daha da arttı.
Peki Seat modellerinin 2026 yılı Şubat fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…
MODEL-OCAK FİYATI-ŞUBAT FİYATI-FARK
Seat Ibiza 1.599.000 TL - 1.647.000 TL – 48.000 TL
Seat Arona 1.689.000 TL - 1.740.000 TL – 51.000 TL
Seat Ateca 2.579.000 TL - 2.379.000 TL - -200.000 TL
Seat Leon 2.360.000 TL - 2.930.000 TL – 570.000 TL
Seat markasının satışta olan modellerinden sadece Ateca 2026 model yılıyla satılıyor.
Tesla Şubat ayı fiyatları belli oldu: Tesla Model Y ne kadar?
Seat İbiza 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli, Style, Otomatik - 1.647.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli, FR, Otomatik - 1.771.000 TL
Seat Leon 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi
Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit ( PHEV ) - 2.930.000 TL
Seat Arona 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.740.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.000 TL
Seat Ateca 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi
Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.379.000 TL