Seat 2026 yılı Şubat fiyatlarını güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaptı. Leon modeline Ocak ayı boyunca uygulanan 500 bin TL üzerindeki indirim kampanyasının sona ermesiyle modelin fiyatı yükseldi.

Seat, Şubat ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerine zam yaptı.

Markanın sevilen modellerinden biri olan Leon’a Ocak ayında uygulanan 500 bin TL’nin üzerindeki indirim kampanyası da bitince fiyatı daha da arttı.

Peki Seat modellerinin 2026 yılı Şubat fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Seat 2026 yılı Şubat fiyatlarını açıkladı: Leon 570 bin TL zamlandı

MODEL-OCAK FİYATI-ŞUBAT FİYATI-FARK

Seat Ibiza 1.599.000 TL - 1.647.000 TL – 48.000 TL

Seat Arona 1.689.000 TL - 1.740.000 TL – 51.000 TL

Seat Ateca 2.579.000 TL - 2.379.000 TL - -200.000 TL

Seat Leon 2.360.000 TL - 2.930.000 TL – 570.000 TL

Seat markasının satışta olan modellerinden sadece Ateca 2026 model yılıyla satılıyor.

Seat İbiza 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli, Style, Otomatik - 1.647.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli, FR, Otomatik - 1.771.000 TL

Seat Leon 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi

Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit ( PHEV ) - 2.930.000 TL

Seat Arona 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.740.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.000 TL

Seat Ateca 2026 yılı Şubat ayı güncel fiyat listesi

Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.379.000 TL

