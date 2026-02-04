Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sırasında tartışmaya neden olan ana kubbedeki yazılar ve süslemeler, uzun bir aradan sonra ilk defa görüntülendi. Restorasyon çalışmalarında sona doğru gelinirken, Camii'nin ilk teravih namazıyla beraber yeniden ibadete açılacağı öğrenildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarında, ana kubbeye ait kalem işi süslemelerin yenilenerek, Mimar Sinan döneminde belirtildiği gibi orijinal haliyle yeniden aslına uygun olarak yapılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu uygulamalar, sanat tarihçileri ve restoratörler arasında "orijinallik" ve "koruma ilkeleri" çerçevesinde görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, farklı dönemlere ait süsleme ve yazıların da eserin tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunarak müdahalelere tepki göstermişti.

Selimiye Camii'nin ibadete açılmasına günler kaldı! Kubbe yazıları uzun bir aradan sonra ilk defa görüntülendi

KUBBEDEKİ YAZILAR İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu süreçte restorasyon çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu'nda yer alan bazı üyelerin yöntemlere itiraz ederek görevlerinden ayrılması dikkat çekti. Tepkiler üzerine restorasyonun bazı bölümlerinde mahkeme kararıyla durdurma ve yeniden değerlendirme kararı alındığı bildirildi. Uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan ve görülemeyen kubbedeki yazılar ilk defa görüntülendi.

İLK TERAVİHTE İBADETE AÇILACAK

Öte yandan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Selimiye Camii ilk teravih ile tamamen ibadete açılacak. Vatandaşlar, uzun bir aranın ardından caminin yeniden ibadete açılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Selimiye'de tekrar saf tutmanın kendileri için manevi açıdan çok anlamlı olacağını ifade etti.

