İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davalar kapsamında Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde savcılığın çapraz sorgusunda ifade verdi.

En ağır dosya olan 4000 numaralı dava duruşmanın merkezine yerleşti. Bezeq ve Walla hattındaki ilişkiler, belgeler ve tanık anlatımlarıyla yeniden gündeme taşındı.

RÜŞVET DOSYASI ÖN PLANDA

Savcı, Netanyahu'nun Walla haber sitesine sadece seçim döneminde röportaj verdiği yönündeki ifadesini çürütecek kanıtların sunulmasını talep etti.

Mahkemede Netanyahu’nun Bezeq Grubu ve Walla sitesinin sahipleri Shaul ve Iris Elovitch ile olan temasları dosya detaylarıyla masaya konuldu.

İddianamede, Bezeq’e yüz milyonlarca şekel değerinde düzenleyici kolaylık sağlandığı, karşılığında Walla sitesinde Netanyahu ve ailesi lehine yayınlar yapıldığı yer aldı.

Söz konusu süreçte iletişim bakanlığı kararlarının siyasi baskıyla şekillendiği anlatıldı.

SAVCIDAN SERT SORGU

Savcı Judith Tirosh, eski İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger ve Bakan Yardımcısı Eitan Tzfira’nın ifadelerini Netanyahu’nun önüne koydu. Berger’in anlatımına göre Tzfira, Bezeq-Yes anlaşmasının hızlandırılması ve Bezeq için olumlu adımlar atılması talimatını iletti. Savcılık, bu talimatların Netanyahu adına verildiği hattını kurdu.

Netanyahu ise Tzfira ile Bezeq-Yes konusunda tek bir konuşma yapmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

DAVİD SHARAN DETAYI

Sorgunun ilerleyen bölümünde Netanyahu, eski danışmanı David Sharan ile yüzleştirildi. Savcılığa göre Sharan, polis sorgusunun ardından Likud ön seçimlerinde Netanyahu’ya destek verdi. Netanyahu, Sharan’ın aday olduğunu hatırladığını, ancak kendisine destek verdiğini hatırlamadığını söyledi.

Savcılık, Sharan’ın ifadesinden üç ay sonra Netanyahu tarafından siyasi danışmanlığa, ardından Likud genel müdürlüğüne getirildiğini hatırlattı.

"ON YIL BOYUNCA BENİ GİZLİCE KAYDETTİ"

Savcı, Netanyahu’ya Nir Hefetz’i neden yeniden görevlendirmediğini sordu. Netanyahu’nun cevabı duruşmanın en çarpıcı sözlerinden biri oldu: "On yıl boyunca beni gizlice kaydeden birini işe almam."

BELGELER EKRANA YANSITILDI

Duruşmada, 25 Ocak 2015 tarihli "DBS Uydu Hizmetleri-Yes şirketinde yönetici değişikliğinin onaylanması" başlıklı belge mahkeme salonuna yansıtıldı. Savcılığa göre bu belge, Bezeq-Yes anlaşmasının onayı için Netanyahu’ya iletişim bakanı sıfatıyla gönderildi.

Aynı dosyada, Shaul Elovitch’in Walla’da yayımlanan bir haber için "Bunu kaldır, Bezeq-Yes anlaşmasının onayını engeller" sözleri de yer aldı.

SEÇİM DÖNEMİ TARTIŞMASI

Savcılık, Nir Hefetz’in seçim dönemine ilişkin ifadelerini Netanyahu’ya okudu. Hefetz’in anlatımında, Netanyahu’nun seçimler öncesinde bu anlaşmayla ilgilenmediği, hukuki sınırlar nedeniyle hareket alanının dar olduğu yer aldı.

NETANYAHU’NUN YOLSUZLUK DOSYALARI

Netanyahu hakkında "1000" "2000" ve "4000" numaralı dosyalar kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor. İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk başbakan olan Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

