Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türk F-16 savaş uçaklarının sahadaki etkisini şiirle anlattı. Afrika Boynuzu’nda artan askeri hareketlilik sürerken, ABD basını da Türkiye’nin Somali’deki varlığına dikkat çekerek Bayraktar TB2’lerin terör örgütü El Şebab’a karşı yürütülen operasyonlardaki rolünü manşetlerine taşıdı

Son günlerde Somali’de Türk F-16 savaş uçaklarının görülmesi bölge ülkelerini harekete geçirdi.

Afrika Boynuzu’nda artan askeri hareketlilikle birlikte "F-16’lar neden Somali’de" sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı. Bu sorulara en dikkat çekici cevap ise Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi’den geldi.

Bakan Fiqi, Türkiye’ye ait F-16’ların sahadaki etkisini, radikal gruplara açık mesajlar içeren bir şiirle dile getirdi.

Ahmed, dizelerinde "F-16’ler bir mesaj taşıyor… Khawarij’e. Füzelerin indiği her yerde sizin için bir örnek olacaklar. Bugün sizi yıkım ve yas bekliyor. Füzelerin ve barutun gürültüsüne hazırlanın ve sonunuzu kabul edin" sözlerine yer verdi.

ABD BASINI MANŞETE TAŞIDI

ABD basını da Türkiye’nin Somali’ye F-16 göndermesini geniş şekilde ele aldı.

National Interest dergisi, "Türkiye neden Somali’ye F-16 savaş uçakları gönderiyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, bu adımın sadece terör örgütü El Şebab’a karşı yürütülen operasyonlarla sınırlı olmadığını ileri sürdü.

Dergide yer alan ifadelerde, "Türk savaş uçaklarının Somali’nin kırsal bölgelerinde terör örgütü El Şebab militanlarına karşı yürütülen kampanyada önemli rol oynaması bekleniyor" denildi.

TB2, AKINCI VE ATAK DESTEĞİ

F-16’lara ek olarak Türkiye’nin Somali’ye Bayraktar TB2, Akıncı silahlı insansız hava araçları ve en az üç T129 Atak taarruz helikopteri gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE AFRİKA BOYNUZU’NDA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Peter Suciu analizinde, NATO üyesi Türkiye’nin ABD yapımı F-16 Fighting Falcon uçaklarının ikinci en büyük filosuna sahip olduğunu öne çıkardı. Ankara’nın, mevcut filosunu F-16 Block 70 ve Viper modernizasyonlarıyla güçlendirdiğini ele aldı.

"Türkiye’nin bu uçakların tamamını kendi hava sahası için ayırmadığını" dile getiren yazar, Somali’ye yapılan konuşlandırmanın Afrika Boynuzu’ndaki askeri varlığın genişletilmesi anlamına geldiğini yazdı.

EL ŞEBAB’A KARŞI SAHADA TÜRK İMZASI

Bloomberg’e dayandırılan bilgilere göre, Türk F-16’ları ve saldırı helikopterleri Somali ordusuna El Şebab’la mücadelede destek sağlıyor. Türkiye’nin aynı dönemde Somali’de enerji ve uzay alanlarında yatırımları bulunuyor.

Haberde, Türkiye’nin geçen yıl yaşanan kuraklık sonrası Somali’ye 1 milyar doları aşan insani yardım sağladığı da hatırlatıldı.

MOGADİŞU’DAKİ TÜRK ÜSSÜ DETAYI

National Interest, F-16’ların Afrika Boynuzu’nda konuşlanmasının sürpriz olmadığına işaret etti. Türk mühendislerin daha önce Mogadişu Uluslararası Havalimanı’nda hazırlık yaptığı, Türkiye’nin 2017 yılında Mogadişu’da açtığı üssün yurt dışındaki en büyük Türk askeri tesisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçakların Türk pilotlar tarafından uçurulacağı, yer destek faaliyetlerinin de Türk personel tarafından yürütüleceği iddialar arasında yer aldı.

Haberde ayrıca Türkiye’nin Somali hamlesinin İsrail ile ilişkiler bağlamında da dikkat çektiğine değinildi. İsrail’in sözde Somaliland’ı tanımasına Ankara’nın nasıl tepki verdiği hatırlatıldı.

National Interest, buna rağmen F-16’ların temel görevinin Somali’de El Şebab’a karşı mücadele olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE’DEN NET MESAJ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini de hatırlayan yazar "Türkiye, Somali halkının terör örgütlerine karşı mücadelesinde kardeşlik gerekliliklerini yerine getirmeye devam edecek" dedi.

Türkiye’nin 2026 yılında da Asya, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan geniş bir coğrafyada barış ve istikrar için faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK) BİLDİRİSİ NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyedeki toplantının ardından yayınlanan dokuz maddelik bildiri şöyle:

"2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.



PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydan a gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. Somali Savunma Bakanı Türk F-16’lar için şiir okudu, ABD basını TB2’ye dikkat çekti

‘Terörsüz Türkiye’ hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

Komşumuz Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.



Gazze’deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.



Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye’nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.



İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran’ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.



Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz’de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır. Türkiye’nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.



Türkiye’nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir."

