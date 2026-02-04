Altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşanıyor. Ocak ayında sert yükselişle gösteren altının gram fiyatı 7.811 lira ile, ons altın ise 5.595 dolar ile rekor kırdı.



ALTINDA SERT DÜŞÜŞ Rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta ve bu hafta başında son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Gramda 1.600 liralık, ons altında ise 1.100 dolarlık kayıp yaşandı.



İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI Sert düşüş sonrası toparlanmaya başlayan altının gramı 7 bin liranın, onsu ise 5 bin doların üzerine çıktı. Altındaki sert dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi.

KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALTIN ALMAK MANTIKLI? Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makasa dikkat çeken Memiş, "Şu an kuyumcudan mı, bankadan mı altın almak daha mantıklı?" sorusuna cevap verdi.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Manipülasyon piyasası devam ediyor. Düşüşler ya da yükselişler bitmedi. 1 hafta 10 gün süreç devam edecek. Ons altında 5 bin 80 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarıda 5 bin 200 dolar seviyesi var. ABD'nin İran'a olası müdahalesi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bütün dünyanın gözü kulağı burada. Bunu bir bahane olarak kullanabilirler.

ONS ALTINDA 400 DOLARLIK BANT TAKİP EDİLECEK Ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerinde. ABD ile İran'dan 'Anlaştık' haberi gelirse 4 bin 800 dolar destek seviyesi gündeme gelebilir. Ons altın 4.800 dolar ile 5.200 dolar arasında dalgalanabilir kısa vadede.



MANİPÜLASYON FİYATLAMASI BİTMEDİ Gümüş tarafında da 87 dolar seviyesi var. Malum pazartesi günü 71 dolara kadar geri çekilmişti. Yukarda 95 dolar direnci var. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması bitmedi. Bugünlerde herkes, yabancı kuruluşlar da manipülasyon piyasasına dikkat çekmeye başladı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI Piyasalarda hem jeopolitik gerilim hem de manipülasyon fiyatlaması var. Çok sert dalgalı seyirle devam ediyor. Satış yönlü karar vermektense, düşüşleri alım fırsatı olarak görmek daha mantıklı.

3 FARKLI FİYAT VAR 1 kilogram külçe altında 10 bin dolar işçilik var. Piyasada gram altın yok. Şu anda 7 bin 605 liradan satılıyor. 3 farklı fiyat var. Kuyumcu, banka ve darphane sertifikası...

BANKALAR DAHA UYGUN Banka ve darphane sertifikaları bugünlerde daha mantıklı. Şahsen ben altın yatırımı yapsaydım, kuyumculardan fiziki almazdım. Bankalardan alırdım. Daha uygun...

