Oryantal Asena, 25 yıl aranın ardından İbrahim Tatlıses ile İbo Show'da bir araya gelerek aralarındaki buzları eritmişti. Asena'dan çok konuşulan barışma ile ilgili samimi açıklamalar geldi.

Oryantal Asena, yılbaşında İbo Show'a konuk olarak İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık dargınlığı sona erdirmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen barışma ile ilgili Asena ilk defa konuştu.

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Etiler'de görüntülenen Asena, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İbrahim Tatlıses ile 25 yıl sonra barışan Asena, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BARIŞMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Asena, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna, "Neler hissettiğim bana kalsın." dedi. Ünlü oryantal, barışma sebebiyle ilgili ise "Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" ifadelerini kullandı.

VİDEOLAR GÜLDÜRDÜ

Yılbaşı programına katıldıktan sonra yapılan videolar hakkında da konuşan Asena, "Canım milletim çok espritüel. Birkaç tanesinde yerlere yattım. İnsanlar, komik videolar hazırlamış. Çok güldük. Z kuşağı da beni tanıdı, biraz değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı. Bana neler attılar, hangi birisini paylaşayım bilemedim" diyerek gülümsedi.

