Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Manavgat Oymapınar Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Irmak kenarındaki birçok işletme sular altında kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerde yağan kar, Manavgat Irmağı ile üzerindeki Oymapınar ile Manavgat barajlarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Manavgat Irmağı taştı, işletmeler sular altında kaldı!

IRMAK KENARINDAKİ ŞELALELER COŞTU

Meteoroloji'nin yağışlı havanın devam edeceğini açıklaması üzerine Manavgat Oymapınar Barajı'ndan tedbir amaçlı su bırakılmaya başlandı. Saniyede 400-450 metreküp su bırakılırken, ırmak kenarındaki şelaleler coştu. Antalya-Alanya otoban inşaatı kapsamında Manavgat Irmak kenarındaki çalışma bölgesi de dahil birçok işletme sular altında kaldı.

Su bırakılma işleminin 3-4 gün aynı düzeyde devam edeceği belirtilirken, dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi büyük bir coşkuyla akmaya başladı. Şelalede bulunan oturma yerleri sular altında kalırken, şimdilik bu durumdan bölgedeki tesisler etkilenmedi. Küçük şelaledeki tesisler ise sular altında kaldı.

