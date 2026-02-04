Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarında hayata geçirdiği kent lokantaları vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Kentte 4 çeşit yemeğin 80 TL'den satıldığı kent lokantalarından şimdiye kadar 350 bin kişi faydalandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi; Merinos Parkı, Vatan ve Yiğitler mahallelerindeki kent lokantalarıyla vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesini sağlıyor.

4 çeşit yemek 80 TL! Büyükşehir belediyesinin lokantalarına yoğun ilgi

4 ÇEŞİT YEMEK 80 TL

Hijyenik şartlarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL’den sunulurken, kent lokantaları açıldıkları ilk günden itibaren Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Halkın en temel ihtiyaçlarından birine verilen net bir cevap olan kent lokantalarında gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen vatandaşlar; temiz, dengeli ve besleyici yemeklerden her gün yararlanabiliyor.

350 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Açıldıkları günden itibaren kent lokantalarından yaklaşık 350 bin kişi faydalandı. Paylaşma ve dayanışma kültürünün önemli bir parçası olarak ise 8.000’den fazla askıda yemek bırakıldı.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bütçesini zorlamadan ve gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen vatandaşlar, kent lokantası uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bursa’nın birçok noktasında kent lokantası açılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, uygun fiyata lezzetli ve kaliteli yemek yeme imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

