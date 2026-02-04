Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri'nin Türkiye kariyeri 1,5 yıl sürdü. 28 yaşındaki santrfor, 79 maçta 38 gole imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı futbolcu için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad'a transfer olduğunu duyururken; golcü oyuncuya teşekkür etti.

Fenerbahçe, En-Nesyri ile 25 Temmuz 2024'te 5 yıllık sözleşme imzalamış ve Sevilla'ya da 19,5 milyon euro bonservis ödemişti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz" denildi.

79 MAÇTA 38 GOL

Faslı forvet, sarı-lacivertli formayla 79 maçta mücadele etti. Süper Lig'de 50, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 6, Türkiye Kupası'nda 4 maçta süre alan En-Nesyri, 38 gollük katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası