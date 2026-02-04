Sudi Arabistan kulübü Al-Ittihad ile Fenerbahçe arasında krize neden olan N'Golo Kante transferi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesiyle sonuçlandı. Fransız yıldızın yeni adresi Süper Lig olurken, günlerdir spor gündeminden düşmeyen transferin perde arkasındaki süreç ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat Salı günü Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı görüşmede, N'Golo Kante'nin de gündeme geldiği öğrenildi.

N'Golo Kante

34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak adına günlerce büyük uğraş veren Fenerbahçe, Kante'yi bırakmak istemeyen Al-Ittihad engelini aşmayı başardı. Transferin mutlu sonla tamamlanmasının ardındaki gerçek de gün yüzüne çıktı.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ, ERDOĞAN'IN HEYETİNE ULAŞTI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi bir isim, Kante transferinin çıkmaza girmesinin ardından Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetine ulaştı ve telefonda son durumu aktardı. Olay bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilerek, transfer süreci anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesi

SELMAN, ERDOĞAN'IN RİCASINI KIRMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerde gerçekleştirilen toplantı öncesi konuyu Suud Prensi Selman'a açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kırmayan Prens Selman, Al-Ittihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na sürecin yeniden görüşülerek tamamlanması talimatını verdi.

