SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü
Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'dan transferinde devreye giren ve krizi çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu soına ulaşılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayınladı.
Sarı-laciverli kulüpten Başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
