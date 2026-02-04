Fenerbahçe'nin dünyanın diline düşen N'Golo Kante transferi, mutlu sonla bitti. Suud kulübü Al-İttihad’ın beceriksizliği (belki de kasıtlı hareketi sebebiyle) nedeniyle son anda çıkmaza giren Kante transferi, sarı lacivertli takımın baskısı ve oyuncunun resti ile çözüme kavuştu.

N’Golo Kante transferi F.Bahçe’ye kelimenin tam anlamıyla kan terletti. Dün bu transfer Suud kulübü Al-İttihad’ın beceriksizliği (belki de kasıtlı hareketi sebebiyle) son anda çıkmaza girdi. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi kadrosuna katacak, Al-İttihad da Youssef En-Nesyri’yi alacaktı. Suud Pro Lig yönetimi transfere onay verdi, Fenerbahçe gerekli evrakları zamanında teslim etti, sisteme giriş yaptı. Artık top Al-İttihad’daydı.

EN-NESYRİ FESHEDİLDİ

Onlar da En-Nesyri için gerekli evrakları yükledi ve sözleşmesi feshedilen Faslı yıldızın Suud ekibine transferi gerçekleşti. Fakat sıra Kante’ye gelince tuhaf şeyler oldu. Suud Arabistan’da 2 Şubat gecesi transfer için son gündü. Al-İttihad, Kante’nin bilgilerini TMS sistemine girerken işi ağırdan aldı. Süre dolunca FIFA’dan ek vakit istendi. Fakat bilgiler yine yanlış girildi ve bu transfer yattı. Bunu öğrenen Kante küplere bindi ve kulüp yöneticilerine büyük tepki gösterdi.

NİHAYET MUTLU SON

Al-İttihad kulübü Kante’ye apar topar yeni sözleşme teklif etti. Fakat yıldız oyuncu bunu kabul etmediği gibi takımının dünkü idmanına çıkmayı da reddetti. Kante sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Başta Erdal Torunoğulları olmak üzere sarı lacivertli yöneticiler futbolcunun hep yanındaydı. Nihayet gece geç saatlerde baskılara dayanamayan Al-İttihad kulübü ile sözleşme feshi yapıldı, Kante serbest kaldı. F.Bahçe taraftarları geç saatte gelen mutlu haberle bayram etti.

"F.BAHÇE MAĞDUR EDİLDİ"

Avrupa ve dünya basını Kante’nin transferindeki Suud skandalını konuştu. Sky Sports News ve L’Équipe gibi önemli yayın organları olanlar sebebiyle Al-Ittihad’ı sorumlu tuttu. Televizyon programlarıyla spor sitelerinde ve gazetelerin dijital bölümlerinde haber yoğun olarak verilirken F.Bahçe’nin yaşadığı mağduriyet gözler önüne serildi. Haberlerde N’Golo Kante’nin artık Al-İttihad’da oynamak istemediği de dile getirildi.

EN-NESYRİ’DEN 15 MİLYON AVRO

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin Al Ittihad’a transferinden 15 milyon avro bonservis bedeli kazanacak.

SIRA GELDİ SANTRFORA

Kante için büyük uğraş verip bitiren sarı lacivertliler şimdi de yabancı santrfor transferine yöneldi. Bu bölgeye de iyi bir golcü alacak olan yönetim Fred’i elden çıkaracak.

