BM zirvesi öncesi Erdoğan ve Trump’ın liderliğinde toplanıp İsrail’i köşeye sıkıştıran ülkeler bu defa İran-ABD krizine çözüm arayacak.

YEŞİM ERASLAN - ABD Başkanı Donald Trump’ın, eylül ayında New York’ta Gazze için kurduğu ‘barış masası’ bu sefer Türkiye’de, İran için kurulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yan yana oturan Trump’ın barış masasında yer alan 9 ülkenin devlet başkanları, İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurmuştu. Yaklaşık 4,5 ay sonra 9 ülkenin dışişleri bakanları, Washington-Tahran gerilimi için cuma günü İstanbul’da bir araya geliyor.

ABD-İran krizinde yedi ülke ara bulucu! Dünyanın gözü İstanbul'da cuma günü yapılacak zirvede

MÜZAKERELERE YENİ BOYUT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Corey Kushner ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılacağı İstanbul zirvesinin perde arkasında yaşanan gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Dolmabahçe’de gerçekleşecek görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin İstanbul’da yapılması teklifi Bakan Fidan’dan geldi. Geçtiğimiz hafta mevkidaşı Arakçi ile görüşen Bakan Fidan, bu konuyu gündeme getirdi. Arakçi’nin de teklife olumlu cevap vermesinin ardından Orta Doğu’yu savaşın eşiğine getiren gerilimin sona erdirilmesinin yolları İstanbul’da aranacak.

6 BAŞKENTE DAVET GİTTİ

Konunun sadece ABD-İran meselesi olmadığı, müzakerelerin klasik Washington-Tahran görüşmesi konseptinden çıkarılarak, tüm bölge ülkelerini ilgilendiren bir durum olduğu görüşünde yoğunlaşan Ankara’nın, İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaş öncesinde yaşananların bir daha tekrarlanmaması için tüm bölge ülkelerinin elini taşın altına koymasını hedeflediği belirtildi. Bu çerçevede, bölge ülkelerinden 6 başkente davet gönderildiği öğrenildi. Ankara, bölge ülkelerinin başkentlerine “Mesele bizim ve bölgenin sorunu. Ayrı ayrı ara buluculuk yapıyorsunuz. Hiç buna gerek yok, hep beraber bir araya gelelim. Beraber açıktan ara buluculuk yapalım” teklifini iletti. Bölge ülkelerinden olumlu cevap alınmasının ardından İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantıya, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, Umman ve Pakistan dışişleri bakanlarının da katılmasının planlandığı öğrenildi. ABD ve İran yöneticilerinin hazır bulunacağı toplantının Ankara’nın başkanlığında 9 ülke arasında yapılması planlanıyor.

ABD BASININDAN UMMAN İDDİASI

Öte yandan ABD basını, İran’ın görüşmeleri İstanbul’dan Umman’a taşımak, gözlemci ve Müslüman ülke olmadan sadece Amerika ile yürütmek istediğini iddia etti.

İRAN, YOKUŞA SÜRÜYOR

Gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile cuma günü yapılacak görüşmelerin yeri konusunda istişarelerin devam ettiğini duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise görüşmenin planlanan tarih ve yerde yapılacağı belirtildi.

