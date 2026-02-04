Yalova’da kendisinden uzun süredir haber alınamayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Yağmur, polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evinde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

Olay Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan Simge apartmanınında meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur’dan uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

8 OCAK'TAN BERİ DIŞARI ÇIKMAMIŞ

Öğretmenin en son 8 Ocak günü, aracıyla binanın önüne geldikten sonra evine girdiği ve o günden itibaren dışarı çıkmadığı öğrenildi.

POLİS CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daire kapısını açtı. Dairede yapılan kontrolde, 69 yaşındaki emekli öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

