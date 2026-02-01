Balıkesir’de kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, dere yatağında ölü bulundu. Kaybolduktan 6 gün sonra ölü bulunan yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kayıp Alzheimer hastası 6 gün sonra derede ölü bulundu

Daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtilen yaşlı adamın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve polisin yan ısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. Bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kayıp olarak aranan Cumhur Özdamar, Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında 6 gün sonra ölü olarak bulundu. Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

