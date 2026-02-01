İhlas Haber Ajansı • Balıkesir
Kayıp Alzheimer hastası 6 gün sonra derede ölü bulundu
Balıkesir’de kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, dere yatağında ölü bulundu. Kaybolduktan 6 gün sonra ölü bulunan yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Özetle
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra Hacıoğlu köyü yakınlarındaki bir dere yatağında ölü bulundu.
- Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar kayboldu.
- Yakınlarının ihbarı üzerine polis, AFAD ve İHAKUT ekipleri drone destekli arama çalışmaları başlattı.
- Kayıp şahıs, 6 gün sonra Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında ölü olarak bulundu.
- Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtilen yaşlı adamın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve polisin yan ısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. Bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kayıp olarak aranan Cumhur Özdamar, Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında 6 gün sonra ölü olarak bulundu. Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
