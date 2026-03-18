Sinop'un Erfelek ilçesinde bir esnaf, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Dar gelirli aileleri sevindiren esnaf, 12 bin köy yumurtasını ücretsiz dağıttı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Özgenç, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yumurta dağıttı. İlçe meydanında gerçekleştirilen dağıtımda yüzlerce vatandaş sıraya girerken, kısa sürede binlerce yumurta sahiplerine ulaştı.

"ANNE BABAMIZIN HAYRINA..."

Özgenç, yumurtaların kendi çiftliklerinde üretildiğini belirterek, "Üç ortak olarak bu işi yaptık. Anne babamızın hayrına bu yıl toplam 26 bin yumurta dağıttık. Herkese birer koli verdik. 400'den fazla aileye ulaştık. İnşallah seneye de devam edeceğiz" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Vatandaşlar ise bayram öncesi yapılan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Özgenç'e teşekkür etti.

