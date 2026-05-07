TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da finale yaklaşılırken rekabet giderek artıyor. 6 Mayıs akşamı ekrana gelen son bölümde yarışmacılar hem ödül oyunu hem de sembol oyunu için parkura çıktı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının son bölümünde takımlar bu kez ödül oyunu için mücadele etti. Zorlu parkur ve kritik atışlarla geçen gecede sembol oyununun kazananı da belli olurken, finale kalan yarışmacıların performansı dikkat çekti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 6 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar hem takımına avantaj sağlamak hem de moral kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Yiyecek ödülünün yer aldığı oyunda tempo zaman zaman yükselirken, parkurdaki denge ve hız etapları yarışmacıları zorladı. Gecenin son bölümünde finale Sercan ve Ramazan kaldı. Kritik atışlarda sayı alan Sercan’ın performansıyla birlikte ödül oyununu 12-8 skorla Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 2026 SEMBOL OYUNUNU KAZANAN İSİM

Ödül oyunu öncesinde kadın yarışmacılar arasında sembol oyunu oynandı. Dengenin ön plana çıktığı etapta yarışmacılar kuleleri düşürmeden parkurda sabit kalmaya çalıştı.

Zorlu mücadele sonunda sembol oyununu kazanan isim Seda oldu. Performansıyla dikkat çeken yarışmacı, haftanın kadınlar sembol oyununda avantaj elde etmeyi başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Bu haftanın eleme adayları arasında Beyza ve Seda yer aldı. Yeni bölümde üçüncü ve dördüncü eleme adaylarının da netleşmesi bekleniyor.

