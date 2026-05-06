CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddia yeniden gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, daha önce doğrulanamayan iddiayı bir kez daha gündeme taşıyarak, kaynaklarına güvendiğini vurguladı.

CHP'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

TV100'de açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, daha önce doğrulanamayan 'Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek' iddiasını tekrar gündeme taşıdı.

Burcu Köksal tartışmaları yeniden alevlendi! AK Parti'ye geçiyor iddiası gündem oldu

BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Burhan, Köksal'ın yakın zamanda CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.

Geçmiş dönemde doğrulanamayan haberine atıf yapan Sinan Burhan, kaynağına güvendiğini vurgulayarak Köksal'ın yakın zamanda AK Parti saflarına katılacağını söyledi.

Burhan, açıklamasında "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye yakın bir zamanda geçecek" sözlerine yer verdi.

Burhan, "Daha önce bunu ifade ettiğim zaman doğrulanmamıştı ama ısrar etmiştim. Bugün de ısrar ediyorum. Kaynaklarıma güveniyorum ve bunu bir kez daha yeniliyorum" dedi.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlayan Köksal, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonu'nda görev alan Burcu Köksal, başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi.

Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından partisinde 25, 26 ve 27. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçildi.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek aynı zamanda şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Burcu Köksal, evli ve bir çocuk annesidir.

