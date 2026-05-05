Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Covid-19 aşısına yönelik talebin düşmesiyle birlikte üretim ağında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Şirket, bazı üretim tesislerinde faaliyetlerini durduracağını ve bu sürecin binlerce çalışanı etkileyeceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre BioNTech, Almanya'daki üç üretim tesisinde 2027 yılı sonuna kadar üretimi sonlandırmayı planlıyor. Singapur'daki bir tesisin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde kapatılması öngörülüyor. Ayrıca şirket, eski rakibi CureVac'tan devralınan bazı tesislerde de aşı üretimini durduracak.

500 MİLYON EURO TASARRUF AFP'nin haberine göre şirket, söz konusu yeniden yapılanmanın 2029 yılına kadar yıllık yaklaşık 500 milyon euro tasarruf sağlayacağını belirtirken, toplamda 1.860’a kadar çalışanın bu süreçten etkileneceği ifade edildi. BioNTech, üretim kapasitesinin talebe göre yeniden düzenleneceğini ve bazı tesisler için satış seçeneklerinin de değerlendirildiğini açıkladı.

Finansal sonuçlara göre şirketin satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 düşerek 118,1 milyon euroya geriledi. Net zarar ise 531,9 milyon euroya yükseldi. Düşüşün temel nedeni olarak Covid-19 aşısına olan talebin azalması gösterildi.

BioNTech, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısıyla küresel çapta tanınmıştı. Şirket son dönemde odağını, gen teknolojisine dayalı kanser tedavilerine yöneltmiş durumda.

Öte yandan kurucu çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de 2026 yılında görev sürelerinin sonunda şirketten ayrılarak yeni bir girişim kuracakları daha önce açıklanmıştı.

