BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik güvenlik kaygılarının İsrail tarafından nasıl bir silah olarak kullanıldığını açıkladı. Öte yandan Girit açıklarındaki savaş gemilerle ilgili 'Ya bunlar Türk gemisi olsaydı?' sorusuna cevap veremeyen Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise çareyi gazeteciyi suçlamakta buldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Atina’da gerçekleştirdiği temaslarda Yunan hükümetine ve halkına yönelik uyarılarda bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik "güvenlik kaygılarının" İsrail tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını belirten Albanese, Atina yönetiminin içine düştüğü stratejik hatayı deşifre etti.

BM'den Yunanistan'a 'Türkiye' ayarı: Netanyahu, Ankara'ya yönelik korkularınızı istismar ediyor

"İSRAİL SİZİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN SEÇTİ"

"Dünya Uyuduğunda" adlı kitabının tanıtımı için Atina'da bulunan Albanese, Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu askeri ve siyasi yakınlığı eleştirdi. Yunan halkının bakış açısındaki çelişkiye dikkat çeken BM Raportörü, şu ifadeleri kullandı:

"Siz, İsrail'i dış düşmanlarınıza veya rakibiniz Türkiye'ye karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence durum tam tersi, İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarları için kullanacaklar, çünkü İsrail'in işleyiş biçimi bu."

Albanese ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını bir "silah ve casus yazılım laboratuvarı" gibi kullandığını, burada test edilen teknolojilerin Yunanistan gibi ülkelere satıldığını hatırlatarak, bu ticarete aracılık edenlerin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

BM yetkilisi ayrıca uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’na da değinerek Yunanistan’ın bu ihlallere göz yummasını eleştirdi. Akdeniz’in sadece mülteciler için değil, insan hakları ve uluslararası hukuk için de bir mezarlığa dönüştüğünü belirten Albanese, Yunanistan'ın İsrail'in hukuksuz eylemlerine izin vermesinin Avrupa hukukunun açık bir ihlali olduğunu hatırlattı.

YUNAN SÖZCÜSÜ "TÜRKİYE" SORUSU KARŞISINDA ÇARESİZ KALDI

Atina'da ayrıca Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in düzenlediği günlük basın toplantısında tansiyon yükseldi. Bir gazetecinin, Girit açıklarında faaliyet gösteren dev savaş gemilerine ilişkin sorduğu "Türkiye" temalı soru, sözcüyü köşeye sıkıştırdı.

Gazeteci, "Girit açıklarında büyük savaş gemileri faaliyet gösteriyor ve Yunan hükümeti bunu bilmiyor mu? Yarın bunlar Türk gemileri olsaydı, yine de farkına varmaz mıydınız? İstihbarat teşkilatı ne yapıyor?" şeklinde soru yöneltti.

Hükümet Sözcüsü Marinakis ise "Bu değerlendirme bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Yunan makamlarının etkinliği ortadadır." demekle yetindi.

Sözcü Marinakis, gemilerin varlığından hükümetin haberdar olup olmadığına dair net bir teknik cevap veremezken, soruyu soran gazeteciyi "popülist söylemde bulunmakla" suçladı. Güvenlik güçlerine klavye başından saldırmanın kolay olduğunu savunan Marinakis, somut bilgi paylaşmak yerine "Burası bir demokrasi, ancak bu iddialar burada geçerli değildir" diyebildi.

