Kocaeli’de bir tır sürücüsü sağanak sonrasında derenin taşması sonucu alt geçitte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin çok sayıda ilinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşkınlar yaşandı.

Sağanak sonrası alt geçitte korku dolu anlar! Saniyelerle ölümden döndü

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Kent genelinde dün başlayan sağanak sonucu Başiskele'deki Kiraz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçidi de su bastı. Alt geçidi kullanmak isteyen bir tır sürücüsü araçta mahsur kaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, alt geçidi iki yönlü olarak trafiğe kapattı.

