Anadolu Ajansı • Kocaeli
Sağanak sonrası alt geçitte korku dolu anlar! Saniyelerle ölümden döndü
Kocaeli’de bir tır sürücüsü sağanak sonrasında derenin taşması sonucu alt geçitte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gündem 7 dk önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kiraz Deresi taştı ve bir alt geçidi su bastı.
- Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçidi su bastı.
- Alt geçidi kullanmak isteyen bir tır sürücüsü araçta mahsur kaldı.
- İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.
- Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı.
Türkiye’nin çok sayıda ilinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşkınlar yaşandı.
ARAÇTA MAHSUR KALDI
Kent genelinde dün başlayan sağanak sonucu Başiskele'deki Kiraz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki alt geçidi de su bastı. Alt geçidi kullanmak isteyen bir tır sürücüsü araçta mahsur kaldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, alt geçidi iki yönlü olarak trafiğe kapattı.
