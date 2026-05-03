Rojin Kabaiş'in oda arkadaşından kritik ifade! İkinci Gülistan Doku mu?
Van’da cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında dosya sil baştan açıldı. Kamuoyunda "İkinci bir Gülistan Doku vakası mı?" sorusu sorulurken, Rojin’in oda arkadaşının verdiği ifade kafaları karıştırdı.
ODA ARKADAŞINDAN ÇARPICI İFADE
Rojin’in kaybolduğu gün yurt odasına tanımadığı iki kızın geldiğini belirten oda arkadaşı R.B., ifadesinde o anları şöyle anlattı:
"Odaya gelerek, "Rojin bizim kargomuzu almaya gelmişti. Onu almaya geldik." dediler. Ben de kendilerine, "Rojin gelmedi. Ona ulaşamadım. Yurt güvenliğini haber vermeye gidiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedim.
Kızlar da bana, "Rojin bize iki gün kendisine ulaşılamayabileceğini söyledi." dedi. İki kız daha sonra odada kargoyu aramaya başladı. O anda Rojin'in telefonu sahilde bulundu.
Kargoyu odaya bırakmış. "Bakabilir miyiz?" dediler. Ben de tamam dedim ve kızlar Rojin'in yatağının altına baktılar.
Ancak kargolarını bulamadılar. Bunun üzerine kızlar Rojin'i aradılar. Telefon açıldı. Sesini hoparlöre verdiler. Telefonu açan kadın sesi, "Sizin arkadaşınızın telefonunu sahilde bulduk." dedi"
2500 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINIYOR
Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleri olayı aydınlatmak için dev bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında tam 2500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi.
Cuma gününe kadar 415 kişinin işlemleri tamamlanırken, özel bir ekibin de kurulduğu açıklandı. Bakan Gürlek, özellikle cep telefonunun şifresinin çözülmesinin soruşturmanın kaderini belirleyeceğini vurguladı.
"O İKİ ERKEK KİM?"
Rojin’in babası, kızının intihar ettiğine dair iddiaları en başından beri reddediyor. Sürecin yavaş ilerlemesine tepki gösteren acılı baba, "Telefonun açılması neden iki sene gecikti? O iki erkeğin DNA'sı kime aitse onlar açığa çıkana kadar ben rahat edemem" diyerek sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.