Van’da cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında dosya sil baştan açıldı. Kamuoyunda "İkinci bir Gülistan Doku vakası mı?" sorusu sorulurken, Rojin’in oda arkadaşının verdiği ifade kafaları karıştırdı.

"Odaya gelerek, " Rojin bizim kargomuzu almaya gelmişti. Onu almaya geldik." dediler. Ben de kendilerine, "Rojin gelmedi. Ona ulaşamadım. Yurt güvenliğini haber vermeye gidiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedim.

Rojin’in kaybolduğu gün yurt odasına tanımadığı iki kızın geldiğini belirten oda arkadaşı R.B., ifadesinde o anları şöyle anlattı:

Kızlar da bana, "Rojin bize iki gün kendisine ulaşılamayabileceğini söyledi." dedi. İki kız daha sonra odada kargoyu aramaya başladı. O anda Rojin'in telefonu sahilde bulundu.

Kargoyu odaya bırakmış. "Bakabilir miyiz?" dediler. Ben de tamam dedim ve kızlar Rojin'in yatağının altına baktılar.