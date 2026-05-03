Bakan Göktaş, Brüksel'deki esnaf ziyaretlerine yönelik eleştirilere ailesinin nostaljik fotoğrafıyla cevap verdi. Bakan paylaşımında "Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Türkiye artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel'deki köklerine uzanan duygusal bir paylaşımda bulunarak gurbetçi Türklerin önemini vurguladı.

Brüksel’in Türk mahallesinde yıllar önce çekilen bir aile fotoğrafını paylaşan Göktaş, dedesinin o bölgedeki ilk Türk esnaflardan biri olduğunu belirtti.

Fotoğrafta annesi, kardeşi, teyzesi, dayısı ve rahmetli anneannesiyle birlikte olan Bakan Göktaş, bu hatıranın bugün kurulan bağların ve sahip çıkılan değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş’tan eleştirilere fotoğraflı cevap: Gurbet tercih değil gerçeklik

"GURBET TERCİH DEĞİLDİR"

Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce Brüksel’de, Türk mahallesinde başlayan bir hikâye…

Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var.

Dedem o bölgede ilk Türk esnaflardan biriydi. Bu hatıra, bugün kurduğumuz bağların, yaptığımız ziyaretlerin ve sahip çıktığımız değerlerin temeli.

Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir.

Bu yüzden Brüksel’de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal.

Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu’nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür.

Türkiye artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır.

Biz de tam olarak bunu yapıyoruz.

Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz

