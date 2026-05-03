Iğdır’da yayla yoluna çıkan 4 bin küçükbaşa arılar saldırdı, can havliyle kaçan hayvanlar birbirini ezerek telef etti. 400 hayvan sulama kanalında boğularak can verirken, yardıma koşan 5 kişi hastanelik oldu. Görgü tanıkları dehşet anlarını "Sanki üzerlerine dolu yağdı" sözleriyle anlattı.

Iğdır'da eşine az rastlanır trajik bir olay yaşandı. Yayla yolundaki 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki arı kovanlarının arasından geçerken binlerce arının hedefi oldu. Arıların amansız saldırısıyla paniğe kapılan hayvanlar can havliyle kaçışırken, dar bir alanda birbirlerini ezerek feci şekilde can verdi.

KAÇARKEN BİRBİRLERİNİ BOĞDULAR

Yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral’a ait sürü, 200 kovanlık arı bölgesine girince ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Arıların saldırısından kurtulmak isteyen koyun ve kuzular, bölgedeki bir sulama kanalının altındaki boşluğa yığıldı. Sıkışan ve üst üste binen hayvanlardan 400'ü, havasız kalarak ve ezilerek telef oldu.

"SANKİ ÜZERLERİNE DOLU YAĞDI"

Dehşet anlarına tanıklık eden İsmail Naral, olayı şu sözlerle özetledi:

"Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu."

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Hayvanları kurtarmaya çalışan 5 kişi, arıların saldırısı sonucu yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin ardından, yarın Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekiplerinin geniş çaplı bir hasar tespiti yapması bekleniyor. 400 hayvanın kaybı, geçimini hayvancılıkla sağlayan aile için büyük bir ekonomik yıkıma yol açtı.

