Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu seferki durağı Aydın... Festivale ilk kez ev sahipliği yapan Aydın'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TGRT Haber'den Özay Erhat'a özel açıklamalarda bulundu.

"ESNAFA DA DOPİNG OLUYOR"

2018 itibarıyla strateji değişikliğine gittiklerini anlatan Ersoy, "Artık ürün çeşitliği, kaynak destinasyon çeşitliliğine gideceğiz demiştik. Kültür Yolu Festivali de bu çalışmaların bir parçası aslında. Artık deniz, kum, güneşle ön planda olan Türk turizmi artık kültür, sanat, arkeoloji, sahaya çıkmış durumda ve yoğun bir şekilde tanıtımını da yapıyor. Ama Kültür Yolu Festivali özellikle şehirlerin markalaşması, marka yüzü olması açısından çok çok önemli. Burada üç tane ana hedefi var biliyorsunuz Kültür Yılı Festivali'nin. Birincisi şehrin kültür ve sanat üretimini yani kültürünü ve sanat üretimini tanıtmak. Bu etkinlikleri kullanarak şehirde bir turizm trafiği oluşturmak. Komşu illerden şehre olan trafiği arttırıyorsunuz. Ne yapıyor sonuç olarak? Mesela 9 gün boyunca biz bakıyoruz gittiğimiz her ilde bütün konaklama testleri dolu oluyor.

Aydın'da da mesela şu anda merkezinde bütün konaklama testleri. dolu. Aynı şekilde özellikle esnafımız çok mutlu oluyor. En çok onlar seviniyorlar. Esnaf dokuz günlük süreçte birkaç ayda yapacağı ciroyu yapıyor. O açıdan da esnafa bir ekonomik doping oluyor diyebilirim." dedi.

"GECE MÜZECİLİĞİ DAHA DA ARTACAK"

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Aydın'ın en büyük özelliklerinden biri aslında çok fazla arkeolojik şehre sahip. Kıyı bandı geniş olduğu için o kıyı bandı boyunca ve biraz da gerisinde çok fazla arkeolojik kente de sahip. Onların da tabii parlatılmasını, birliğini artmasını da sağlıyoruz. Gece müzeciliğini de biz bir deneme ile başlattık. Çok da başarılı oldu. İki sene önce başlamıştık. İlk etapta 400 bin ziyaretçi almıştı. Geçen sene 600 binden fazla ziyaretçi aldı. Bu sene de işte artarak devam edecek diye düşünüyoruz. Şimdi aşamalı bir şekilde yoğun ziyaretçi alanlar başta olmak üzere şehir merkezlerine yakın olan antik kentleri aydınlatma sistemleriyle zenginleştiriyoruz.

İle göre, yoğunluğuna göre saat 21'e 22'ye kadar süren gece müzeciliği çalışmaları var. Bunu niye yapıyoruz? Turistler gündüz havuz başından, denizden ayrılmak istemiyorlar. O zaman da otellerinden dışarı çıksınlar, biraz esnafla da buluşsunlar istiyoruz. Gün batımından sonra, hava karardıktan sonra gece müzeciliğiyle turistin dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Bir de şöyle bir şey gördük. Bizim antik kentlerimiz gündüz başka, gece bambaşka. Farklı bir atmosfer. Bu sene inşallah 20 şehirde gece müzeciyle devam edecek.

Şimdi iki tane paket açıklandı biliyorsunuz. Bu özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ve İran Amerika -İsrail çatışmasının sonucu bölge ateş çember içinde biliyorsunuz. Ateş çemberi içinde de Türkiye bir istikrar adası şeklinde yürüyor. Bu ortamda nihai kalıcı ateşkes sağlanana kadar turizm sektörünün finansmana hızlı ve rahat erişimini sağlamak için öncelikli olarak bir 60 milyarlık KGP paketi açıklandı. Dün itibariyle de konaklama vergisi 2'den 1'e indirildi. Buradaki esas amaç aslında artan maliyetlere karşı sektörü bağışıklığını arttırmak, koruyabilmek. Çünkü savaşla birlikte enerji fiyatlarındaki ciddi dalgalanmalardan dolayı bir maliyet artışını çok ciddi maliyet artışı var. Biz süreç başladığı andan itibaren hem yerel sektör paydaşlarımızla hem de uluslararası sektör paydaşlarımızla başta havayolları olmak üzere uluslararası tur operatörüyle an ve an süreci takip ediyoruz.

