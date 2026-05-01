Günde 600 binden fazla kişinin kullandığı Marmaray’da yeni karar alındı. 3 Mayıs itibariyle sadece cuma ve cumartesi günleri yapılan ek seferler, haftanın yedi günü uygulanacak.

İstanbul ve Kocaeli arasında denizin altından kesintisiz ulaşım sağlayan banliyö tren hattı Marmaray’da yeni dönem başlıyor. Günlük en az 600 bin yolcu taşıyan Marmaray’da sadece cuma ve cumartesi günleri yapılan ek seferler, 3 Mayıs 2026 itibarıyla haftanın yedi günü uygulanacak.

“HAFTANIN HER GÜNÜ İŞLETİLECEK”

Marmaray’ın resmi hesabından yapılan açıklamada, karar şöyle duyuruldu:

Sayın yolcularımız, artan yolcu talebinin karşılanması ve Ankara’dan saat 19.50 hareketli, Söğütlüçeşme istasyonuna saat 23.58 varışlı yüksek hızlı tren seferini kullanan yolcularımızın aktarma imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla cuma ve cumartesi günleri işletilmekte olan 23.20 hareketli Gebze-Halkalı ve 23.28 hareketli Halkalı-Gebze Marmaray seferleri 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla haftanın her günü işletilecektir.

2013’DE AÇILDI

29 Ekim 2013 tarihinde, Cumhuriyet'in 90. kuruluş yıldönümünde hizmete açılan Marmaray hattının tamamı (Gebze-Halkalı) 12 Mart 2019 tarihinde hizmete girdi. İstanbul Boğazı'nın altından Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan hat, “Dünyanın en derin batırma tüp tüneli” olma özelliğine sahip.

YOLCU REKORU

Marmaray, günde ortalama 600.000 ile 700.000'in üzerinde yolcu taşıyor. 2024 yılı itibarıyla bir günde 743.596 yolcu taşıyarak kendi rekorunu kıran Marmaray, 2025 sonu itibarıyla 12 yılda toplam 1,4 milyardan fazla yolcu taşıdı. Hattın günlük yolcu kapasitesi ise 877 bin 72.

Yaklaşık 76.6 kilometre uzunluğu Marmaray hattının 43 istasyonu mevcut. Hattaki aktarma durakları ise şöyle;

Durak Adı Aktarma Bilgisi Yenikapı Metro (M1, M2) aktarması Üsküdar Çekmeköy Metrosu (M5) aktarması Ayrılık Çeşmesi Kadıköy Metrosu (M4) aktarması Söğütlüçeşme Metrobüs ve YHT aktarması

